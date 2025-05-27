Türkiye'de memur ve memur emeklilerinin mali haklarını belirleyen önemli unsurlardan biri olan ek gösterge, kamu görevlilerinin aylık ücretlerini ve emeklilik sonrası alacakları ikramiye ile maaşları doğrudan etkiliyor. Peki, 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? Kamu çalışanlarının 3600 ek göstergesi iptal mi oldu?

3600 EK GÖSTERGE İPTAL Mİ EDİLDİ?

Anayasa Mahkemesi (AYM), bazı devlet memurlarının 3600 ek göstergeden yararlanabilmesi için "15 Ocak 2023'ten önce atanmış olma" şartı getiren yasal düzenlemeyi iptal etti.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Ankara 18. İdare Mahkemesi, genel idare hizmetleri sınıfında yer alan devlet memurlarının 3600 ek göstergeden yararlanmasına ilişkin işlemin iptali için açılan davada, düzenlemenin yer aldığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na 2022'de 7417 sayılı Kanunun 5. maddesiyle eklenen geçici 47. maddenin birinci fıkrasında yer alan "bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek, iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

Düzenlemenin, aynı mevzuat kapsamında 15 Ocak 2023 öncesi ile sonrası atanan kişilere ek göstergeden faydalandırılmada farklı muamele uygulandığı, bunun "makul ve haklı bir sebebe dayanmadığı" başvuruda bildirildi. İptal hükmünün 6 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

Genel İdare Hizmetleri'nde görevli personelleri kapsayan iptal kararından etkilenen unvanlar; İl Milli Eğitim Müdürü, İl Müdürü, İnfaz Koruma Memuru, İtfaye Teşkilatında Amir ve Şef, Maliye bakanlığında Memur, Maliye Müfettişi, Memur, Sağlık Meslek Lisesi Müdürü, Savunma Uzmanı, Şube Müdürü, Yüksek Mahkemelerde Görevli Memur vb.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların ve memur emeklilerinin aylık maaşlarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde dikkate alınan önemli bir kritrdir. Ek göstergenin yüksek olması emekli maaşının ve emekli ikramiyelerinin yüksek olması demektir. ek göstergeleri farklı olan memurlar aynı ikramiyeyi alamazlar.

3600 ek gösterge ile tüm memurların ve memur emeklilerinin maaşlarında ve ikramiye tutarlarında artış sağlanıyor.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Ek gösterge memurların; kadro unvanı/derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu dikkate alınarak belirlenir.

2022 Temmuz'da yürürlüğe giren yasa ile öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerden oluşan meslek grubuna 3600 ek gösterge hakkı tanınmıştı. Ancak ardınan yapılan yeni bir düzenlemeyle öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polis memurları dahil tüm kamu görevlilerinin ek göstergeleri yeniden belirlendi.