4 kulaklı doğan yavru kedi Midas, sosyal medyada gündem oldu

16 Kasım 2021 Salı, 10:10

Zaman zaman çeşitli genetik mutasyonlarla doğan hayvanlara ve insanlara rastlanabiliyor. Bunun en son örneklerinden biriyse Türkiye’de ortaya çıktı. Henüz 4 aylık olan Midas adlı kedi, sahip olduğu genetik mutasyon nedeniyle 2 değil, 4 kulaklı bir şekilde yaşamını sürdürüyor. Midas’ı özel yapan bu genetik mutasyon, kendisi için açılan Instagram hesabına da bir ayda 35 binden fazla takipçi getirdi.

Midas, sokak kedisi bir annenin doğurduğu 7 kardeşten biriydi. Bir evin bahçesinde dünyaya gelen Mavi Rus cinsi Midas, duyma yetisinde genetik mutasyonundan kaynaklanan herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Midas’ın vücudunda başka genetik mutasyonlar olup olmadığının tespiti için kontroller sürüyor.

SEBEBİ GENETİK MUTASYON

Henüz 3 haftada 19 bini aşkın takipçi toplayan 4 aylık Midas adlı kedinin genetik mutasyondan dolayı bir değil iki çift kulağı var.

Sokak kedisi olan annesi, Midas ve 6 kardeşini bir evin bahçesinde dünyaya getirdi. Evin sahibinin arkadaşı olan Canis Döşemeci de Midas'ı sahiplendi. Gövdesinde kalbe benzeyen beyaz tüylü bir bölüm de olan Midas, evin Suzy ve Zeyno adlı iki Labrador cinsi köpeğiyle de çok iyi anlaşıyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, duyma yetisinde herhangi bir sıkıntı yaşamayan Midas'ın vücudunda başka genetik mutasyonlar olup olmadığının tespiti için kontroller devam edecek.