Yeni araştırma: Kediler, sahiplerini sanılandan daha fazla umursuyor
Japonya'da yapılan yeni bir araştırma, kedilerin sahiplerinin nerede olduğunu zihinlerinde haritalandırmak için kulaklarını kullandığını ortaya koydu. Kedilerin sahiplerini gözden uzak konumda dahi takibi sürdürdüğü ortaya çıktı.
Japonya'da yapılan yeni bir araştırma, kedilerin sahiplerini görmedikleri zamanlarda kulaklarıyla izlediklerini gösterdi
Japonya'nın Kyodo Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Saho Takagi, yakın zamanda bir kedinin işitme duyusuyla ilgili bir çalışma yürüttü.
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Takagi, "Bir kediyi, kulaklarından yalnızca biri geriye eğik, arkasındaki sesi dinlerken gördüm, bu bana kedilerin seslerden çok daha fazlasını algılaması gerektiğini hissettirdi" dedi.
KEDİLER TESTE TABİ TUTULDU
Çalışma için Takabi ve diğer araştırmacılar, evde ve kafeste gözlemledikleri deneklere, sahiplerinin seslerini hoparlör aracılığıyla dinleterek nasıl tepki verdiklerine baktı. Hoparlörler, deneklerin görmeyeceği noktalara yerleştirildi. Araştırmacılar, kayıtlar oynatılırken kedilerin seslere kulak ve baş hareketleriyle verdikleri tepkileri izledi.
Araştırmacıların gözlemlerine göre kediler, sahipleri başka herhangi bir ses çıkarmadan bir odadan diğerine geçtiğini duyunca şaşkınlığa uğradı.
Bu sonuçlar, kedigillerin sahiplerinin nerede olduklarına dair zihin haritalarını, insanları sesle ve gözlerini kullanmadan takip ederek oluşturdukları fikrini verdi.
Takagi'ye göre sonuçlar, kedilerin sahiplerini sanılandan daha fazla umursadığı anlamına gelebilir.
Takagi, "Genellikle kedilerin sahipleriyle köpekler kadar ilgilenmediğine inanılır, ancak sahiplerinin görünmez varlığını zihinlerinde resmettikleri ortaya çıktı" dedi.
'HAYAL GÜCÜNÜN TEMELİNDEKİ YETENEK'
Çalışmanın baş yazarı ayrıca, bulguların kedilerin sanılandan daha karmaşık zihinlere sahip olduğuna da işaret ettiğini belirtti.
Takagi, kedilerde gözlemledikleri zihinsel haritalama kabiliyetine ilişkin "Bu, yaratıcılığın ve hayal gücünün temeli olan yetenektir" ifadelerini kullandı. Takagi, zamanlarının çoğunu uyuyarak geçiren kedilerin pek çok şey hakkında da zihnini meşgul ediyor olabileceğini kaydetti.
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