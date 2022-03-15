57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ne zaman? Dünyanın tek kıtalararası bisiklet yarışı

15 Mart 2022 Salı, 16:47

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 2022 etapları belli oldu. Geçen yıl büyük bir ilgiyle takip edilen bisiklet turu, bu yıl da ekran başındakilere görsel şölen sunacak. 1963 yılından beri düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Türkiye'nin tek uluslarası yol bisiklet yarışı olmasının yanı sıra dünya genelinde kıtalararası gerçekleşen tek bisiklet yarışı olma özelliği taşıyor.

2022 CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET YARIŞI NE ZAMAN?

Bu yıl Bodrum'dan başlayacak ve İstanbul'da sona erecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 10-17 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.

Toplam uzunluğu 1303 kilometre olan ve 6 şehirdeki 8 etaptan oluşan bisiklet turunda 14 ülkeden 25 takım ve toplam 175 sporcu yarışacak.

7 WorldTour takımının yer alacağı Tour of Türkiye'de 12 pro takım ve 6 kıta takımı mücadele edecek. Geçen yıl 3 olan WorldTour takım sayısı bu yıl 7'ye yükselirken Nairo Quintana, Sam Bennett ve Chris Froome gibi güçlü bisikletçilerin pelotonda yer alması, yarışa yönelik uluslararası ilgiyi ve rekabeti artıracak.

2022 CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET YARIŞI ROTASI

Bodrum-Kuşadası: 207 kilometre

Selçuk (Efes)-Alaçatı: 158 kilometre

Çeşme-İzmir (Karşıyaka): 123 kilometre

İzmir (Konak)-Manisa (Spil): 147 kilometre

Manisa-Ayvalık: 192 kilometre

Edremit (Akçay)-Eceabat (57. Alay Şehitliği): 205 kilometre

Gelibolu-Tekirdağ: 135 kilometre

İstanbul-İstanbul: 136 kilometre

2022 CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET YARIŞI TAKIMLARI

WorldTour takımları: UAE Team Emirates (Birleşik Arap Emirlikleri), Bora-Hansgrohe (Almanya), Israel-Premier Tech (İsrail), Astana Qazaqastan Team (Kazakistan), Lotto Soudal (Belçika), Team BikeExchange-Jayco (Avusturya) Team DSM (Hollanda).

Pro takımlar: Alpecin-Fenix (Belçika), Team Arkea-Samsic (Fransa), UNO X Pro Cycling Team (Norveç), Drone Hopper-Androni Giocattali (İtalya), Bardiani CSF Faizane (İtalya), Caja Rural-Seguros RGA (İspanya), EOLO-Kometa Cycling Team (İtalya), Euskatel-Euskadi (İspanya), Equipo Kern Pharma (İspanya), Human Powered Health (Amerika Birleşik Devletleri), Burgos BH (İspanya), Team Novo Nordisk (Amerika Birleşik Devletleri).

Kıta takımları: Bike Aid (Almanya), Wildlife Generation Pro Cycling (Amerika Birleşik Devletleri), Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pro Team (Türkiye), Spor Toto Cycling Team (Türkiye), Saris Rouvy Sauerland Team (Almanya), China Glory Continental Team (Çin).

2022 CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET YARIŞI HANGİ KANALDA?

Bisikletseverlerin heyecanla beklediği 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, TRT Spor Yıldız'dan şifresiz olarak canlı yayınlanlanacak. Ayrıca Eurosport kanalından da uluslararası yayınla seyirciyle buluşacak.

Yüzlerce televizyon kanalı ve medya kuruluşunun yakından takip edeceği yarış, yayımlanacak özel içeriklerle birlikte en uzak coğrafyalarda bile çok yakından takip edilecek.

HATIRA ORMANI OLUŞTURULACAK

Bu yıl ilklerin yarışı haline gelecek organizasyon öncesinde anlamlı bir projeye de imza atılacak.

Bisikletin fosil yakıt kullanılmayan, çevreci ve küresel ısınmanın önlenmesine çözüm olarak kısa mesafelerde alternatif ulaşım aracı olmasından hareketle bir hatıra ormanı oluşturulacak.

Türkiye'de orman varlığının güçlendirilmesi adına yapılacak çalışma çerçevesinde, yarıştan 1 gün önce Bodrum'da, '57. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Hatıra Ormanı'nın açılışı yapılacak. Buraya, bisikletçilerin parkurda kat edeceği mesafe kadar tohum topu da bırakılarak ülkenin orman alanlarının rehabilitasyonuna katkı sağlanacak.

GEÇEN YILIN GALİBİ 36 YAŞINDAKİ CAVENDISH OLDU

2021 yılında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda sporcular Konya, Beyşehir, Alanya, Kemer, Elmalı, Fethiye, Marmaris, Turgutreis, Bodrum, Kuşadası'nda 1244 kilometre yol katetti.

8 etaptan oluşan yarışı genel klasmanda Delko takımından İspanyol bisikletçi Jose Manuel Diaz kazandı.

Puan klasmanını Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen, dağlar klasmanını Salcano Sakarya BB Takımı takımından Ukraynalı Vitaliy Buts, Türkiye Güzellikleri sprint klasmanını Abloc CT takımından Ivar Slik kazandı.

Aynı zamanda 36 yaşındaki İngiliz Mark Cavendish toplamda 4 etap galibiyeti ile en fazla etap kazanan bisikletçi oldu.

Yarış devam ederken Rally Cycling takımından bir bisikletçinin koronavirüs testinin pozitif sonuç vermesinin ardından takım hâlinde yarıştan çekildiler. Aynı nedenle son etap öncesinde B&B Hotels p/b KTM takımı da yarıştan çekildi. 171 bisikletçinin başladığı yarışı, 139 bisikletçi bitirebildi.