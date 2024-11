6 yıl önce deneme amaçlı dikildi! İlk hasadı belediye başkanı yaptı...

Yayınlanma: 06.11.2024 - 12:58

Güncelleme: 06.11.2024 - 12:58

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü sera alanında 6 yıl önce dikilen hurma fideleri ilk meyvelerini verdi. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, programda öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, üniversite ve öğrencilere katkı sağlayacak her çalışmada yer almaya çalıştıklarını belirterek şunları söyledi: "Seramıza daha önce gelen öğrencilerimiz de var burada. Biz her yıl gerek staj için gerek diğer konular için burada öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Park Bahçeler Müdürlüğü Sera alanımız aslında sizler için aslında en aktif okullardan birisidir diye düşünüyorum. Çünkü burada uygulamalı anlamda bir eğitim almış oluyorsunuz. Bitkiye dokunma ve onu yakından gözlemleme fırsatı buluyorsunuz. Bir park ve orta refüjde bile siz öğrenciler birçok açıdan bakma imkanı bulabilirsiniz. O bitkilerin birbiriyle uyumu ya da uyumsuzluğu, sulama durumu, birbirine yakınlığı ve uzaklığı gibi birçok konuda fikir ve bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Belediye Başkanlığı olarak bize göre çok kıymetli bir meslektesiniz. Bizim de bünyemizde bu alanda eğitim görmüş çalışanlarımız var. Bu açıdan okulunuzdan ve üniversitemizden gelen her türlü talebe karşılık destek vermeye ve sizleri buralarda ağırlamaya devam edeceğiz."

Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahadır Sayıncı da dekanlık olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi verdi. Subaşı'na katkıları dolayısıyla teşekkür eden Prof. Dr. Sayıncı, "Fakülte olarak uygulamalı eğitimlerimizi artırmak anlamında eğilimimiz var. Belediyemizin bu imkanlarından yararlanmak bizler ve öğrenciler için çok kıymetli. Görsel materyal anlamında burasını çok değerli bulduk. Öğrencilerimizin sera ve dışındaki faaliyetlere dahil olmasını çok arzuluyor ve önemsiyoruz'' ifadelerini kullandı.