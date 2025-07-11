7 Temmuz Dünya Değişim Günü Türkiye’de ve dünyada kutlandı!

2025 yılı kutlamalarının teması “Barış İçin Değişim” olarak seçilen bu çok özel günün Birleşmiş Milletler Uluslararası Günler listesine alınması için çalışmalar da devam ediyor.

Uluslararası Değişim Federasyonu yetkilileri gerçekleşen 2025 yılı Dünya Değişim Günü kutlamalarına ilişkin şöyle açıklama verdi: “Bu özel gün 2018 yılında Uluslararası Değişim Federasyonu tarafından bireyin, toplumun ve dünyanın bilinçli değişimi için ilan edildi ve her yıl tüm dünyada coşkuyla kutlanıyor.”

Bu yılki kutlamalar kapsamında, 7 Temmuz Pazartesi günü yurt genelinde ve dünyada 100’ün üzerinde şehirde “tüm halka açık ücretsiz etkinlikler” gerçekleşti. Etkinliklerde bu yılın teması olan “Barış İçin Değişim” ana teması çerçevesinde önemli bir farkındalık yaratıldı. Kutlamalar özellikle halka açık meydanlarda ve parklarda gerçekleşti. Kutlamalarda değişim nefesi çalışmaları, konserler, danslar ve bireyin pozitif yöndeki değişimi üzerine farkındalık yaratan konuşmalar yer aldı. Organizasyonlara belediyelerin büyük desteği oldu.

Etkinlikler yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Arjantin, Bosna Hersek, Azerbaycan, Fransa, Pakistan, Japonya, Hollanda gibi ülkelerde yapıldı.

Türkiye’de ise İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Bursa, Mersin, Tekirdağ, Denizli, Antalya, Çorum, Samsun, Rize, Kocaeli, Ordu, Hatay, Kırşehir, Bodrum, Marmaris, Edremit, Ayvalık ve Çeşme dâhil yurt geneli pek çok yerde kutlama gerçekleşti.

Uluslararası Değişim Federasyonu yetkilileri yurt genelinde kutlamalara destek olan ilgili tüm Belediyeler ile özel ve tüzel birimlere de teşekkürlerini iletti. Yetkililer şunları söyledi: “İstanbul Şişli Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara Çankaya Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kırşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, Bursa Nilüfer Belediyesi, Antalya Konyaaltı Belediyesi, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Hatay Defne Belediyesi, Rize Fındıklı Belediyesi, Denizli Pamukkale Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Edremit Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi başta olmak üzere 7 Temmuz Dünya Değişim Günü 2025 yılı kutlamalarına destek veren tüm belediyeler ile özel ve tüzel tüm birimlere kıymetli destekleri için çok teşekkür ederiz. 2026 yılında 7 Temmuz’da coşku dolu kutlamalarla yine birlikte olacağız.”