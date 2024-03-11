96'ncı Oscar Ödülleri'nde Aleksey Navalnıy'ın videosu yayınlandı

96. Oscar Ödülleri'nde kısa süre önce Rusya'da cezaevinde iken hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalnıy için kısa bir anma videosu yayınlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 11:56
96'ncı Oscar Ödülleri'nde Aleksey Navalnıy'ın videosu yayınlandı
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96'ncı Oscar Ödülleri, Los Angeles’ta bulunan Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Ödül töreninin geleneksel anma bölümünde Hollywood'un ve dünya film endüstrisinin önde gelen isimleri onurlandırıldı.

Anma bölümü bir Hollywood yıldızıyla değil, geçen ay hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ı konu alan 2022 Oscar ödüllü "Navalny" belgeselinden Aleksei A. Navalnıy'ın klibiyle açıldı. 

Videoda Navalnıy'ın hapishanede iken çektiği bir video kaydındaki, "Kötünün zaferi için gereken tek şey, iyi insanların hiçbir şey yapmamasıdır" şeklindeki sözleri salonda alkışlarla karşılandı.

İsimler ve kısa kliplerin müzikleri Andrea ve Matteo Bocelli'nin 'It's Time to Say Goodbye' adlı şarkısıyla yapıldı.

Navalnıy ile ilgili bir belgesel geçen yılki Oscar Ödülleri'nde En İyi Belgesel dalında Oscar kazanmıştı.


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