Aleksey Navalnıy kimdir? Aleksey Navalnıy neden öldürüldü?

Rusya'da tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy’nın öldüğü bildirildi. Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN), tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy’nın cezaevinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Peki, Aleksey Navalnıy kimdir? Aleksey Navalnıy neden öldürüldü?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 09:50
Aleksey Navalnıy kimdir? Aleksey Navalnıy neden öldürüldü?
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Kremlin'e muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı. Peki, Aleksey Navalnıy kimdir? Aleksey Navalnıy neden öldürüldü?

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ALEKSEY NAVALNIY KİMDİR?

1976 doğumlu avukat Navalny, Rusya'da hükümetin yolsuzluklarını gündeme getirerek siyasete atıldı. 2009 yılından itibaren Rusya'da ve Rus ve uluslararası medyada yolsuzluk ve Devlet Başkanı Vladimir Putin eleştirmeni olarak ünlenmiştir.

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı. Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021’de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalnıy’ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti. Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalnıy’ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.


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