Açelya Akkoyun'un acı günü: Sosyal medyadan duyurdu

Oyuncu ve sunucu Açelya Akkoyun, ağabeyi Demokan Akkoyun’un hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla açıkladı. Ağabeyiyle çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayan Akkoyun, “Canım ağabeyim, bugün melek oldun” ifadeleriyle acı haberi duyurdu.

“HAYATIM BOYUNCA BANA YOL GÖSTERDİN”

Akkoyun, paylaştığı mesajında ağabeyiyle olan güçlü bağlarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Canım ağabeyim, bugün melek oldun. Hayatım boyunca hep bana doğruyu, iyiyi bulmam için kendi yapamadıkların üzerinden bile 'Sen yap' diyerek yol gösterdin. Verdiğin akılla, verdiğin güvenle kendimi hep güçlü hissettim.”





“SON ANA KADAR YAN YANAYDIK”

Acı mesajında birlikteliklerinin hiç kopmadığını dile getiren Akkoyun, duygularını şöyle ifade etti:

“Kardeşin olabilmek; koskoca bir dağın altında, güvenle keyif yapabilmekti benim için. Seni çok özleyeceğim ama bil ki duygun ve o güzel ellerin, son ana kadar birlikteliğimizin en büyük şahidiydi. Biz hiç ayrılmadık. Doğduğumuz günden beri ve Allah'ıma şükrediyorum, son ana kadar yan yanaydık!”

“MEKÂNIN CENNET OLSUN CANIM AĞABEYİM”

Paylaşımının sonunda anne ve babasına da selam gönderen Akkoyun, ağabeyine şu sözlerle veda etti:

“Seni sevmeye devam edeceğim benim sanatçı ruhlu ağabeyim. Anneme babama selam söyle, onları çok sevdiğimi söyle. Mekânın cennet olsun canım ağabeyim.”