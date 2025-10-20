Türkiye merkezli hava kargo şirketi ACT Havayolları'na ait bir Boeing 747 tipi kargo uçağı, bugün Hong Kong Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak denize sürüklendi. Peki, ACT Havayolları kimin? Denize düşen ACT Airlines'ın sahibi kim?

ACT HAVAYOLLARI'NIN SAHİBİ KİM?

Yasal adı ACT Airlines olan ve eski adıyla MyCARGO Airlines olarak bilinen ACT Havayolları, 2004 yılında kurulmuş bir Türk hava kargo şirketidir. Şirketin sahiplik yapısı zaman içinde çeşitli değişiklikler göstermiştir:

2006: Şirket, Türk havacılık sektörünün deneyimli isimlerinden Yavuz Çizmeci ve HBK Investments tarafından satın alındı.

2008 Şubat: Suudi Arabistan merkezli dört büyük iş grubunun desteklediği yatırım aracı Manara Investments Ltd., şirketin yüzde 21 hissesini devraldı.

2011: Çinli HNA Group, Bravia Capital ile kurduğu ortaklık aracılığıyla ACT Havayolları'nın yüzde 49 hissesini satın aldı. Bu dönemde şirketin kalan yüzde 50,9 hissesi Dağlar Çizmeci'de kalırken, yüzde 0,1'lik kısmı diğer Türk hissedarların elindeydi. Bu ortaklık sürecinde şirket, operasyonel adını MyCARGO olarak değiştirdi.

2017 Ağustos: HNA Group, MyCARGO'daki hisselerini Türkiye'deki başka bir iştirakiyle takas ederek şirketten ayrıldı. Bu gelişmeyle birlikte ACT Havayolları, tekrar tamamen Türk sahipliğine geri döndü ve Air ACT markası altında faaliyet göstermeye başladı.

ACT Havayolları, uluslararası tarifeli ve charter hava kargo hizmetleri ile ıslak ve kuru kiralama hizmetleri sunmaktadır. Şirketin ana üssü İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'dır.