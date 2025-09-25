Acun Ilıcalı ilk kez açıkladı: 'Tüm parayı batırdım'

Ünlü televizyoncu ve spor yöneticisi Acun Ilıcalı, Arap yayıncı Anas Bukhash'ın sunduğu "AB Talks" ismindeki talk show programına konuk oldu. En son Fenerbahçe Asbaşkanlığı görevinden ayrılmasıyla gündeme gelen Ilıcalı, programda kariyerinin ve özel hayatının zorlu dönemlerini anlatarak çıkardığı derslere değindi.

YAŞADIĞI KAYIPLAR

Çok genç yaşta art arda kayıplar yaşayan Ilıcalı, "20 yaşında evlendim, 21’de baba oldum, 22’de anne ve babamı trafik kazasında kaybettim ve 23’te boşanmak zorunda kaldım" diye konuştu. Bu olayların ardından 24 yaşında da trafik kazası geçirdiğini ve iflas ettiğini belirten Acun Ilıcalı, "Annemlerden kalan tüm parayı batırdım ve parasızdım. O yüzden hayatın o tarafını sonuna kadar gördüm" dedi.

"ÇOK PARA MUTLULUK GETİRMEZ"

İki sene boyunca tamamen "sıfır lira" ile yaşadığını anlatan Ilıcalı, "İnsanlar çok zengin olunca mutlu olacaklarını sanıyor. İki tarafı da gördüm. Parasızlık mutsuzluk getirir ama çok para mutluluk getirmez" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH EVLİLİKTE BAŞARILI OLACAĞIM"

Şimdiye kadar 4 kez evlenen Ilıcalı, bu durumla alakalı da "Orada her zaman suçu kendimde bulurum. Fazla takıntılıyım. Bizim gibiler iş dünyasına girince o yoğunlukla evlilikte maalesef başarılı olamıyor. Okul ve evlilikte başarılı olamadım ama şimdi inşallah evlilikte başarılı olacağım" dedi.