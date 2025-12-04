Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği, BKM yapımı "Adile" filmi 5 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak. Peki, Adile filminin Adile'si Meltem Kaptan kimdir, kaç yaşında? Meltem Kaptan filmleri

MELTEM KAPTAN KİMDİR?

Meltem Kaptan 8 Temmuz 1980'de doğdu. 2022 yılında Berlin Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Başrol Performansı dalında Gümüş Ayı kazandı.

Rizeli yüksek teknisyen bir baba ve öğretmen bir annenin kızıdır. Marburg Philipps Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Batı Washington Üniversitesi'nde öğrenim görmüştür.

MELTEM KAPTAN'IN OYNADIĞI FİLMLER

Ölümlü Dünya 2018

Rabiye Kurnaz George W. Bush'a Karşı (2022)

Alter weißer Mann (2024) 2024

Adile Naşit (2025)