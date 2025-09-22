Türk kültürünün en köklü geleneklerinden biri olan Ahilik, her yıl eylül ayında kutlanan Ahilik Haftası ile yaşatılıyor. Peki, Ahilik Haftası 2025 ne zaman? Ahilik Haftası nedir?

AHİLİK NEDİR? AHİLİK TEŞKİLATI VE KÜLTÜRÜ

"Ahi" sözcüğünün kökeni konusunda dil bilimcileri arasında görüş birliği bulunmuyor. Kimilerine göre "Ahi", Arapçada "kardeş" anlamına gelirken; Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lügati't-Türk adlı eserinde ise eli açık, cömert, yiğit anlamına gelen "akı" kelimesinden türediği belirtiliyor.

Terim olarak Ahilik, 13. yüzyıldan 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar Anadolu, Balkanlar ve Kırım'da yaşamış olan Türk halkının, sanat ve meslek alanında yetişmesini ve ahlaki yönden gelişmesini sağlayan bir kuruluşun adı olarak tanımlanıyor.

AHİLİK HAFTASI 2025 NE ZAMAN?

T.C. Ticaret Bakanlığı Ahilik Merkez Yürütme Kurulu tarafından belirlenen takvime göre, 38. Ahilik Haftası Kutlamaları 22 Eylül Pazartesi günü başlayıp 28 Eylül Pazar günü sona erecek. Bu yılki tema, Ahilik kültürünün modern ekonomideki rolünü vurgulamak üzerine odaklanıyor. Kutlamalar, Kırşehir başta olmak üzere Ankara, İzmir, Aydın ve diğer illerde gerçekleştirilecek.