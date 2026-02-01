İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mücahid Ören’in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Peki, Ahmet Mücahid Ören kimdir? İhlas Holding CEO'su Ahmet Mücahid Ören kaç yaşında, nereli?
MÜCAHİD ÖREN KİMDİR?
Ahmet Mücahid Ören, 28 Nisan 1972 tarihinde İstanbul’da doğdu.
Ailesi ve Eğitimi
Ahmet Mücahid Ören, Enver Ören ve Dilvin Ören’in tek çocuğudur.
1993 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olmuştur.
İş Hayatı ve Kariyeri
1998 yılında İhlas Holding CEO’su olarak atanmıştır. Bir dönem TGRT Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiştir.
2001 yılında BDDK tarafından yönetimine el konulan İhlas Finans’ın Yönetim Kurulu Başkanıydı. Yönetime el konulmasının ardından ABD’ye gitmiş ve ABD vatandaşı olmuştur.
Babası Enver Ören’in vefatının ardından, 25 Şubat 2013 tarihinde alınan kararla İhlas Holding’in başına geçmiştir.
Özel Hayatı
Ahmet Mücahid Ören, 2008 yılından bu yana haber spikeri Aslıhan Yeltekin Ören ile evlidir. Biri kız, biri erkek olmak üzere iki çocuğu vardır.
Bünyesindeki Medya Kuruluşları
2013-: Türkiye
2013-: Made in Turkey
2013-: Post
2013-: Hakikat Kitabevi
2013-: İhlas Haber Ajansı
2013-: TGRT EU
2013-: TGRT Haber
2013-: TGRT Belgesel
2013-: TGRT FM
İhlas Dergi Grubu