İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mücahid Ören’in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Peki, Ahmet Mücahid Ören kimdir? İhlas Holding CEO'su Ahmet Mücahid Ören kaç yaşında, nereli?

MÜCAHİD ÖREN KİMDİR?

Ahmet Mücahid Ören, 28 Nisan 1972 tarihinde İstanbul’da doğdu.

Ailesi ve Eğitimi

Ahmet Mücahid Ören, Enver Ören ve Dilvin Ören’in tek çocuğudur.

1993 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olmuştur.

İş Hayatı ve Kariyeri

1998 yılında İhlas Holding CEO’su olarak atanmıştır. Bir dönem TGRT Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiştir.

2001 yılında BDDK tarafından yönetimine el konulan İhlas Finans’ın Yönetim Kurulu Başkanıydı. Yönetime el konulmasının ardından ABD’ye gitmiş ve ABD vatandaşı olmuştur.

Babası Enver Ören’in vefatının ardından, 25 Şubat 2013 tarihinde alınan kararla İhlas Holding’in başına geçmiştir.

Özel Hayatı

Ahmet Mücahid Ören, 2008 yılından bu yana haber spikeri Aslıhan Yeltekin Ören ile evlidir. Biri kız, biri erkek olmak üzere iki çocuğu vardır.

Bünyesindeki Medya Kuruluşları

2013-: Türkiye

2013-: Made in Turkey

2013-: Post

2013-: Hakikat Kitabevi

2013-: İhlas Haber Ajansı

2013-: TGRT EU

2013-: TGRT Haber

2013-: TGRT Belgesel

2013-: TGRT FM

İhlas Dergi Grubu