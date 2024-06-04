Ahsen Eroğlu'ndan duygulandıran ödül konuşması
Genç kuşağın sevilen oyuncularından Ahsen Eroğlu ödül aldığı gecede yaptığı duygusal konuşmayla sosyal medyada gündem oldu.
Ahsen Eroğlu Elle Styles Awards gecesinde yaptığı konuşmayla gündem oldu. Başarılı oyuncu Ahsen Eroğlu; yaptığı konuşmada "Ben bir dünya hayal ediyorum. Bu dünyada linçin bir kültür olmadığı; bebekler, çocuklar ve hayvan dostlarımız için yutkunmadığımız bir dünya…" cümlelerine yer verdi.
Toplumsal konulara olan hassasiyetiyle takdir toplayan Ahsen Eroğlu konuşma yaparken oldukça duygulandı ve ağlamamak için konuşmasını kısa tuttu.
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