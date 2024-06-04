Ahsen Eroğlu'ndan duygulandıran ödül konuşması

Genç kuşağın sevilen oyuncularından Ahsen Eroğlu ödül aldığı gecede yaptığı duygusal konuşmayla sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2024 - 09:25
Ahsen Eroğlu'ndan duygulandıran ödül konuşması
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Ahsen Eroğlu Elle Styles Awards gecesinde yaptığı konuşmayla gündem oldu. Başarılı oyuncu Ahsen Eroğlu; yaptığı konuşmada "Ben bir dünya hayal ediyorum. Bu dünyada linçin bir kültür olmadığı; bebekler, çocuklar ve hayvan dostlarımız için yutkunmadığımız bir dünya…" cümlelerine yer verdi.

Toplumsal konulara olan hassasiyetiyle takdir toplayan Ahsen Eroğlu konuşma yaparken oldukça duygulandı ve ağlamamak için konuşmasını kısa tuttu.


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