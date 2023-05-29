Ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu'ndan 'seçim' paylaşımı: 'İnsan gibi yaşamak istiyorum'

Yayınlanma: 29.05.2023 - 10:15

Güncelleme: 29.05.2023 - 10:15

'Menajerimi Ara', dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve son olarak Netflix'te 'Merve Kült' dizisinde başrolde olan ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Eroğlu, cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde sandık görevlisi olarak görev aldığını, kuralların dışına çıkılmaması için çok çabaladığını belirterek buna rağmen 'karman çorman' bir süreç geçirdiğini aktardı.

28 yaşındaki ünlü oyuncu söz konusu haberinde şu ifadeleri kullandı:

"Bana gitme vakti görüldü arkadaşlarım, yakın zamanda... Bugün sandık başında dürüstçe çalıştım, sağ sol demeden herkese yardım ettim. Etmeye çalıştım değil, ettim. Çünkü ben böyle öğrendim. Kuralların dışına çıkılmasın diye çok çabaladım… Buna rağmen her şey karman çormandı. Sesini yükseltip azarlamaya kalktılar, her iş bilmeyenin tek bildiği bağırmak olduğu için maalesef dayanabileceğim son noktaya gelmiş bulunuyorum.

Söz verdiğim insanlara, iş arkadaşlarıma sözümü yerine getirip kendimi geliştirmek için bir çözüm yolları bulmaya gideceğim. Ne zaman olur bilemem ama insan gibi yaşamak istiyorum. Karşımdaki insanın gözünde ayrımcılık görmek istemiyorum. Neyse bu böyle uzar gider. İçinde sevgi ve dürüstlük olan herkese sarılıyorum… Efendim sevgiler…"