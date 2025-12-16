Angelina Jolie’den cesur paylaşım: Meme kanseri ameliyatının izlerini ilk kez gösterdi

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, 2013 yılında meme kanseri riskini azaltmak amacıyla geçirdiği önleyici ameliyatın izlerini ilk kez kamuoyuyla paylaştı. 50 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Time Dergisi’nin Fransızca edisyonuna verdiği röportajda hem ameliyat sürecini hem de bu kararı neden açıkça paylaşmak istediğini anlattı.

Angelina Jolie, meme sağlığına dikkat çekmeyi amaçlayan özel çekimde mastektomi sonrası oluşan izlerini gizlemeden gösterdi. Jolie, “Bu izleri sevdiğim birçok kadınla paylaşıyorum. Diğer kadınların da kendi izlerini paylaştığını gördüğümde her zaman çok duygulanıyorum” ifadelerini kullandı. Time Fransa’nın meme sağlığı, önleme ve meme kanseri konusunda farkındalık yaratmayı hedeflediğini öğrendiğinde bu projede yer almak istediğini belirtti.



ANNESİ MEME KANSERİ SEBEBİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü oyuncu, röportajında genetik taramaların önemine de vurgu yaparak BRCA geni testlerinin her kadın için ulaşılabilir olması gerektiğini savundu. Jolie, “Her kadın kendi sağlık yolculuğunu belirleyebilmeli ve bilinçli kararlar alabilmek için gerekli bilgilere erişebilmelidir. Özellikle ailesinde güçlü bir kanser öyküsü olan kadınlar için genetik testler erişilebilir ve uygun fiyatlı olmalıdır” dedi.

Angelina Jolie’nin annesi Marcheline Bertrand, meme kanseri nedeniyle 2007 yılında 56 yaşında hayatını kaybetmişti.



Jolie, Mayıs 2013’te New York Times’ta yayımlanan “Tıbbi Seçimim” başlıklı yazısında, BRCA1 gen mutasyonu taşıdığını ve bu nedenle meme kanseri riskinin yüzde 87’ye kadar çıktığını açıklamıştı. Bu riskin ardından önleyici mastektomi kararı aldığını belirten Jolie, ameliyat sonrası riskin yüzde 5’in altına düştüğünü ifade etmişti.

Ünlü oyuncu, Mart 2015’te ise yumurtalık kanseri riskine karşı önleyici bir operasyonla yumurtalıklarını ve fallop tüplerini aldırdığını duyurmuştu. Jolie, aldığı kararların en büyük motivasyonunun çocuklarına sağlıklı bir gelecek bırakmak olduğunu vurgulamıştı.