12 Aralık’ta gerçekleştirilen ABB Meclisi'nin aralık ayı üçüncü birleşiminde alınan kararla Ankara'da toplu ulaşım araçlarına zam yapıldı. Peki, Ankara'da toplu taşımaya ne kadar zam geldi, tam ve indirimli bilet fiyatları kaç TL oldu?

TAM VE İNDİRİMLİ BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Zamla birlikte tam bilet ücreti, 26 liradan 35 liraya yükseltildi.

Yüzde 35 oranındaki zamma göre, indirimli bilet ücreti ise 13 liradan 17,55 liraya çıkacak.

Öğrenci abonman ücreti 350 liradan 450 liraya çıkarıldı.

ABB’DEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda artan enerji, bakım ve işletme maliyetleri dikkate alınarak ulaşım tarifelerine ilişkin bir düzenleme yapıldığını açıkladı.

Bu düzenleme kapsamında toplu taşıma tarifelerinde 2026 yılı itibarıyla geçerli olmak üzere yüzde 35 oranında artış yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, EGO Genel Müdürlüğü tarafından son 9 aydır bilet ücretlerinde herhangi bir artış yapılmadığı belirtilerek, “Bu süreçte hemşehrilerimizin bütçesi gözetilerek toplu taşıma hizmeti aynı tarifeyle sürdürülmüştür. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda, artan maliyetlere rağmen vatandaşlarımızın yükünü azaltmaya öncelik verilmiştir. Bu kapsamda belediyemizden sosyal destek alan ortalama 6 bin 260 asgari ücretli vatandaşımıza, 8 aydır her ay 50 binişlik ulaşım desteği sağlanmaktadır. Ayrıca ortaokul ve lise çağındaki yaklaşık 50 bin öğrencimize her ay düzenli olarak 100 binişlik abonman desteği verilmeye devam edilmektedir” denildi.

ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Ankara’da yeni toplu ulaşım ücret tarifesinin 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olması bekleniyor.