Klasik çorbalara farklı bir dokunuş: Köz patlıcan çorbası

Közlenmiş patlıcanın kendine özgü isli aromasıyla hazırlanan köz patlıcan çorbası, hem hafif hem de doyurucu bir alternatiftir. Özellikle kış aylarında iç ısıtan bu çorba, klasik tariflere farklı bir tat arayanlar için ideal bir seçenektir.

MALZEMELER

3 adet orta boy patlıcan

1 adet orta boy soğan

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

1 yemek kaşığı un

5 su bardağı sıcak su veya sebze suyu

Tuz

Karabiber

İsteğe bağlı: muskat rendesi, pul biber

KÖZ PATLICAN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Patlıcanları ocakta, fırında ya da airfryer’da közleyin.

Közlenen patlıcanların kabuklarını soyup ince ince doğrayın.

Tencerede yağı ısıtın, yemeklik doğranmış soğanı ve sarımsağı pembeleşene kadar kavurun.

Unu ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırın.

Doğranmış köz patlıcanları ekleyin.

Sıcak suyu ilave edip karıştırın.

Tuz ve baharatları ekleyerek 10–15 dakika kısık ateşte pişirin.

Pürüzsüz kıvam için blender’dan geçirebilirsiniz.