Ankara Gazi Üniversitesi'nde şaşırtan 'tez savunması' görüntüleri: Balonlar, çiçekler, elbiseler...
Ankara Gazi Üniversitesi'nde doktora tez savunmasını veren bir öğrencinin jüri karşına çıkmadan önce giydiği elbise ve özel hazırlanmış balonlarla yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.
Türkiye'de akademinin geldiği nokta sıkça tartışma konusu olurken özellikle tez savunmalarına yönelik yaşananlar da gündemden düşmüyor. Cumhuriyet daha önce konuyu yaptığı haberle gündeme getirmişti. Tez savunmasıyla ilgili kamuoyunda paylaşılan bir videoyla konu tekrar gündeme geldi.
Ankara Gazi Üniversitesi'nde bir öğrencinin doktora tez savunmasını yapmak için jürinin karşısına çıkmadan önce savunmanın yapılacağı sınıfın önünün balonlarla süslenmesi, kapıya yazılar asılması ve öğrencinin kıyafetleri sosyal medyada gündem oldu.
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