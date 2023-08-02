Orman yangını şüphelisinin şaşırtan savunması: Büyü bozmak için yaktım
Muğla’nın Menteşe ilçesinde 10 dönüm ormanın zarar gördüğü yangınla ilgili Fırat K. (25) gözaltına alındı. Fırat K., emniyetteki ifadesinde, Muğla'da büyü olduğunu ve büyüyü bozmak için çakmağıyla yangın çıkardığını söyledi.
Menteşe ilçesinin Kızıldağ mevkiinde 31 Temmuz'da saat 18.00 sıralarında ormanda dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı hattına ihbarda bulundu. İhbarın ardından yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter, 4 uçakla havadan; 7 arazöz, 3 su tankeri, 1 dozer ve 50 personel ile karadan müdahale edildi. Yarım saat süren müdahalenin ardından 10 dönümlük alan zarar gördü.
70 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ
Başsavcılık tarafından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı. Çevredeki 70 güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, yangını Fırat K.'nin çıkardığını belirledi. Fırat K., polisin evine düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Fırat K., polisteki ifadesinde, kafasında garip sesler duyduğunu, Muğla'da büyü olduğunu, büyüyü bozmak için ormana gidip, çakmağıyla yaktığını söyledi. Fırat K., ifadesinde, ormanı yakmasının ardından eve gidip, üzerini değiştirdiğini de anlattı.
TERÖR BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR
Öte yandan şüpheli Fırat K.'nin yangını çıkardıktan sonra ormandan kaçarken çevredekiler tarafından çekilen cep telefonu görüntüsü de ortaya çıktı. Terör bağlantısı araştırılan Fırat K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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