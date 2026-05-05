Anneler Günü duyguları özel sürprizlerle taçlandırmak için harika bir fırsat sunuyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da takvim yapraklarının mayıs ayını göstermesiyle birlikte en çok araştırılan konuların başında Anneler Günü tarihi yer aldı. Anneler Günü'nün hangi gün olduğu ise merak edildi. Peki, Anneler Günü Mayıs'ın kaçında? Bu yıl Anneler Günü ayın kaçında, hangi gün kutlanacak? İşte ayrıntılar...

2026 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

2026 yılında Anneler Günü, 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ NEDEN HER YIL FARKLI TARİHTE KUTLANIR?

Anneler Günü'nün neden her yıl farklı bir rakama denk geldiği sıkça merak edilen bir konu olsa da aslında sistem oldukça basittir. Uluslararası geleneklere göre bu özel gün, sabit bir tarih yerine Mayıs ayının ikinci pazar günü olarak belirlenmiştir. Bu durum, kutlamanın her yıl hafta sonuna denk gelmesini sağladığı için tarihler değişiklik göstermektedir.

ANNELER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Anneler Günü’nün modern anlamda ilk kutlanışı 1908 yılına dayanır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Anna Jarvis isimli bir kadın, 1905 yılında vefat eden annesinin anısını yaşatmak için bu günü başlattı. Jarvis’in çalışmaları sonucunda ABD Başkanı Woodrow Wilson, 1914 yılında Mayıs ayının ikinci Pazar gününü resmî olarak “Anneler Günü” ilan etti. Kısa sürede dünya genelinde yaygınlaşan bu özel gün, artık onlarca ülkede benzer tarihlerde kutlanıyor.