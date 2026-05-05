Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. Peki, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs kaç gün tatil?

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs resmi tatildir.

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.

19 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene Salı gününe denk geliyor. Bu tarihte kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak, MEB'e bağlı okullar 1 günlük tatilde olacak.