Yayınlanma: 03.03.2025 - 09:53

Güncelleme: 03.03.2025 - 09:53

Anora filminin yönetmenliği, kurgusu, senaryosu ve yapımcılığıyla tek bir filmde dört Akademi Ödülü kazanan ilk kişi oldu. Anora’nın yönetmeni Sean Baker, tek bir filmle beş Oscar kazanan ilk kişi olarak Oscar tarihine geçti. Peki, Anora filminin konusu nedir? Anora filminin oyuncuları kimler?

ANORA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Brooklyn'li genç bir seks işçisi olan Anora, oligarkın oğluyla tanışıp aniden evlendiğinde bir Külkedisi hikâyesine yaşama şansını yakalar. Haber Rusya'ya ulaştığında, oligarkın ailesi evliliği iptal ettirmek için New York'a doğru yola çıkınca Anora’nın masalı tehlikeye girer.

ANORA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Mikey Madison, Mark Eydelshteyn, Yura Borisov