TV yayın akışı 3 Mart Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:05 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

07:05 Benim Güzel Ailem

10:10 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:20 Vefa Sultan

15:45 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ramazan Sevinci

19:15 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

00:15 Vefa Sultan

01:35 Bir Zamanlar İstanbul

03:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04:35 Sahur Bereketi