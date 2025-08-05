Anoreksiya yüzünden hayatını kaybetmişti: Nihal Candan’ın Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.

2. kez kalbi duran 30 yaşındaki Nihal Candan, tedavi gördüğü hastanede 20 Haziran akşamı hayatını kaybetmişti. Candan için Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlenmişti.

Annesi Umut Candan ve kardeşi Bahar Candan ve cenazede ayakta durmakta zorlanarak gözyaşlarına boğulmuştu.

Kızının son dönemlerine dair bilinmeyenleri ortaya koyan anne Candan, özellikle Nihal'in eşi Faruk Çiçek'e yönelik çok konuşulacak suçlamalarda bulundu.

Umut Candan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Nihal son zamanlarında helallik istenecek durumda değildi. Nihal hastanedeyken tatildeydi. Sağlık sigortasını bile iptal ettirmişti çocuğumun sağlık sigortasını bile elinden almıştı. İnsan soyadını taşıyan birine bu kadar acımasız nasıl oluyor anlamam mümkün değil."

"BOŞANMA KARARI YOKTU"

"Cezaevi öncesinde boşanma kararı falan da yoktu. Cezaevindeyken ilk iki ay çok iyiydi, sonrasında bıraktı. Çıktıktan sonra tekrar bir ilgilenmiş bir bırakmış... Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamış."

"TÜM KANITLAR NİHAL'İN TELEFONUNDA"

"Tüm kanıtlar Nihal'in telefonunda var. Ben de Nihal öldükten sonra yeni gördüm. Öldüğünde görüştüklerinden haberim yoktu. Allah'a havale ediyorum.

O birlikte olduğu kız Nihal'in eşya ve takılarıyla ne kadar mutlu olur bilemiyorum. Ayrıca o kız Nihal'e ve Bahar'a yazdı.' Buluşalım size onun hakkında davada kullanabileceğiniz çok önemli bilgiler vereceğim' diye. Hepsi telefonda var..."