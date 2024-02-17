Antik Roma'nın sıra dışı kehanet yöntemleri!

Yayınlanma: 17.02.2024 - 12:47

Güncelleme: 17.02.2024 - 12:47

Kabaca “çeşitli yöntemlere henüz gerçekleşmemiş olay ve durumları, kısacası geleceği önceden bilmek” olarak tanımlayabileceğimiz kehanet, düşündüğünüzden çok daha köklü bir geçmişe sahip. Bu noktada özellikle antik dönemlerdeki toplulukların yaşamlarında kehanetlerin bugünkünden çok daha önemli bir yeri olduğun hatırlatmamız gerekiyor. İşte kahinlerin kullandığı sıra dışı kehanet yöntemleri...

1-TAVUKLAR

Milattan önce 249 yılında Antik Roma’nın önemli komutanlarından biri olan Claudius Pulcher Sicilya kıyılarında Kartacalılar ile savaşmaya hazırlanıyordu. Ancak iki ordunun karşı karşıya gelmesine kısa bir süre kala, savaş planlarını gözden geçirmek için diğer komutanların yanına değil, asla yanından ayırmadığı kutsal tavukların yanına gitti! Antik Roma kehanet yöntemleri söz konusu olduğunda tavuklar büyük bir öneme sahipti

Eğer tavuklar tahıllara hücum eder afiyetle mideye indirirlerse bu Roma ordusunu bekleyen mutlak bir zafere işaret ediyordu. Ancak tavuklar kafesten çıkmak veya tahılları yemek konusunda isteksiz davranırsa savaşın kaybedileceğini haber vermiş oluyorlardı.

2-İDRAR

Antik Romalılar da diğer pek çok antik topumda olduğu gibi geleceği görmek için idrardan yardım alıyordu. Bu tuhaf kehanet yönteminde geleceği belirleyen unsur, idrarın rengi, kokusu ve tadıydı...

3-İNSAN KURBAN ETMEK

Antik Roma’nın bazı kahinleri, bazı hayvanların iç organlarına özellikle de bağırsaklarına bakarak geleceği görmeye çalışıyordu. Ancak, Antik Roma'da geleceği görmek için insan da kurban edilmekteydi. Kadınlar, erkekler hatta çocuklar bile bu korkunç kehanet yönteminin bir parçası olabilirdi. Kurban henüz canlıyken göğsü açılıyor, iç organları belirli bir sıraya göre çıkarılıyor; organların rengi ve şekli, kurbanın ne şekilde çığlık attığı, kanının ne şekilde aktığı ve nasıl öldüğü not ediliyor. Daha sonra tüm bu “veriler” kâhin tarafından geleceği görmek için yorumlanıyorlardı...

4-GÖK GÜRÜLTÜSÜ

Gökyüzü Antik Roma kahinleri için büyük bir öneme sahipti. Sık sık yüksek tepelere çıkıyor, bakışlarını gökyüzüne çeviriyor ve tanrıların oraya gizlediği mesajları açığa çıkarmaya çalışıyorlardı. Gök gürültüsü göğün sol tarafından duyulduğunda iyi şansın, sağ tarafından duyulduğunda ise bir felaketin habercisiydi. Ayrıca hangi gün duyulduğu da oldukça önemliydi. Örneğin pazar günleri duyulan gök gürültüsü bir rahibin veya eğitmenin yakında öleceğinin habercisiydi.

5-AYNALAR

Suya, kristal kürelere veya aynalara bakarak geleceği görme çabası tarihin hemen her döneminde yaygındı. Yani Antik Romalılar da bu nesnelere özellikle de aynalara bakarak geleceği görmeye çalışıyordu. Öyle ki bazı Antik Roma imparatorları bile geleceği görmek için aynalardan medet umuyordu. Örneğin milattan sonra 193 yılında Roma tahtında oturan Didius Julianus bir savaşın sonucunu öğrenmek için aynalardan yardım almıştı. Bu olayda kehanette bulunma görevi ise küçük bir çocuğa verilmişti. Çocuk, aynada Julianus’un düşüşünü ve rakiplerinden Severus’un yükselişini gördü...