Timsah güreşi, Boğa sıçraması... Uydurma gibi görünen ancak gerçek olan tarihin en ilginç sporları
Spor aktiviteleri günümüzde en önemli olaylardan biri olurken, tarihteki ilginç sporlar da dikkat çekiyor. Oyuncuların kurallara uymak zorunda olduğu modern sporların aksine, bu ekstrem antik sporların çoğuna engel yoktu. İşte, uydurma gibi görünen ancak gerçek olan tarihin en ilginç sporları...
KAYBEDEN TAKIMIN FEDA EDİLDİĞİ TOP OYUNU
Orta Amerika'nın Olmekleri 3.500 yıl önce bir top oyunu icat etti. Takımlar iki eğimli duvar arasındaki dar şeritte karşı karşıya geldi. Oyuncular plastik bir topu ayakları veya elleriyle dokunmadan havada tutmak zorundaydı. 13. yüzyılda birçok mahkeme taştan bir daire ekledi. Bir oyuncu topu dairenin içinden geçirmeyi başarırsa, takımı otomatik olarak maçı kazandı. Ancak oyun, topu taş bir halkanın içinden geçirmekten daha fazlasıydı. Aynı zamanda Olmek ve Maya ritüellerinin bir parçasıydı. Düzenli performanslarda kalabalıklar, oyuncuların mücadelesini izlemek için toplanır, belki de kazanan takıma bahis oynanırdı. Ancak oyunun ritüel performansları çok daha yüksek bahislerle oynanıyordu. Mayalar bazen savaş esirlerini top oyunu oynamaya zorluyorlardı ve kaybeden takımın üyeleri tanrılar adına kurban ediliyordu.
TİMSAH GÜREŞİ
Avrupalılar şimdi Florida olarak bilinen bölgeye yerleşmeden önce, Seminole Kızılderilileri zaten spor için timsahlarla güreşiyorlardı . Yüzyıllar öncesine ait çizimler, Seminollerin timsahları öldürmek için üzerine atladığını gösteriyor. Bazen timsah güreşi yiyecek bulmanın bir yoluydu. Diğer zamanlarda spor, kabileyi kutlamanın bir yoluydu. Bir hikayeye göre, Tamiami Yolu'ndaki bir ziyaretçi, Seminole'lu bir adamın bir timsahı yakaladığını ve onu çıplak elleriyle bağladığını gördü. Ziyaretçi, "Harika bir gösteri oluyor" diyerek timsah güreşçisine para verdi.
YUNANLARIN PANKRATION'U
Yunanlılar, pankrasyon adı verilen eski bir sporda boks ve güreşi karıştırdılar . Sporcular antik Olimpiyat oyunları sırasında bu sporda yarışarak güçlerini ve dayanıklılıklarını sergilediler. Katılımcılar silahlı olmasa da spor tehlikeliydi. Dövüş konusunda neredeyse hiçbir kısıtlamanın olmadığı pankrasyon maçları, kısa sürede bir spordan çok savaşa benzemeye başladı. Savaşçılar ringin dışına vurdukları sürece birbirlerinin cinsel organlarına tekme atabiliyor, hatta rakiplerinin burnunu ısırabiliyorlardı.
MIZRAK DÖVÜŞÜ
Mızrak dövüşü, ortaçağ soyluları için hoş bir eğlence gibi görünebilir, ancak sporun birçok kraliyet ailesi için büyük sonuçları oldu. 1536 yılında Kral VIII.Henry bir mızrak dövüşü sırasında atından düştü. Zırhlı at daha sonra kralın üzerine düştü. Kral saatlerce bilinçsizce yattı ve birçok kişi onun ölmesinden korkuyordu. Henry iyileşse de, kilo almasına ve nihayetinde kişiliğini değiştirmesine neden olacak bir bacak yaralanması yaşadı...
ROMA ARABA YARIŞLARI
Romalılar ekstrem sporları seviyorlardı ve en büyük kalabalığın toplandığı spor da araba yarışıydı . Roma'da Circus Maximus, araba yarışı düzenlediğinde 200.000'e yakın hayran onu izledi. Araba yarışı sırasında takımlar zafer için birbirleriyle yarışırdı. Genellikle 12 savaş arabası savaşmak için sıraya dizilir ve dört gruba ayrılır. Taraftarlar kırmızı, mavi, beyaz veya yeşil renklerini göstererek takımlara destek verirdi.
BÜYÜK KÖPRÜ SAVAŞLARI
Ortaçağ Venedik'inde çok sayıda köprü vardı ve sakinleri bu köprülerde büyük, topyekun köprü savaşları için buluşmayı severdi . İşçi sınıfından Venedikliler bu sorunla mücadele etmek için bir köprüde buluşurlardı. Bazı savaşlarda tahta sopalar veya bastonlar kullanıldı. Ve her savaşta Venedikliler rakiplerini köprüden itmeye çalışırlardı. Venedikliler köprü savaşlarından o kadar gurur duyuyorlardı ki, bir grup Osmanlı diplomatını ve Japon elçisini etkilemek için yarışmalar düzenliyorlardı. Kral Henry III bir savaşa tanık olduğunda, bunun "gerçek bir savaş olamayacak kadar küçük, bir oyun olamayacak kadar acımasız" olduğunu ilan etti.
PASUCKUAKOHOWOG OYUNU
17. yüzyılda Algonquin'ler "Pasuckuakohowog" adı verilen bir oyun oynamaktan hoşlanıyorlardı. Futbol benzeri oyun devasa bir sahada oynanıyordu ve goller bazen birbirinden bir mil uzaktaydı. 1000'e yakın oyuncu topu kaleye atmak için sahayı doldururdu. Kafa vuruşları, vuruşlar veya faullerle ilgili herhangi bir kural yoktu, bu nedenle oyuncular maçlar sırasında sıklıkla şiddetli çatışmalara giriyordu . Bazı maçlardan sonra oyuncular kemikleri kırılarak sahadan ayrılırdı.
BOĞA SIÇRAMASI
Eski Minoslular boğalara tapıyorlardı ve hayvanı dini ritüellerinin bir parçası olarak kurban etmiş olabilirler. Ayrıca vahşi boğaların sırtına atladıkları tehlikeli boğa sıçraması oyununu da uyguladılar. Girit adasında Minoslular, bir boğanın boynuzlarını yakalayıp sırtına atlayıp boğanın üzerinden takla atarak yere inerek kalabalığı etkiledi. Daha sonraki boğa sporlarının aksine Minoslular hayvanı öldürmediler. Bunun yerine spor, cesaret ve cesareti göstermenin bir yoluydu.
HARPASTUM FUTBOLU
Romalılar , oyuncuların iki tarafa bölünmüş bir alana top attıkları harpastum adı verilen eski bir oyun oynarlardı. Ancak harpastum sadece futbolun eski bir versiyonu değildi. Bunun yerine oyuncuların maç sırasında birbirlerine saldırmalarına izin verildi. Bir oyun sırasında her takımda yaklaşık 12 oyuncu yarışırdı. Bir sahada sıraya girip topu en uzun süre kendi yarı sahasında tutmaya çalışırlardı. Eski uzak tutma oyunu sıklıkla şiddete dönüşüyordu. Romalılar harpastum müsabakalarında birbirleriyle güreş tutarlardı. Kayıtlara göre, oyuncular genellikle oyundan kırık kemikler de dahil olmak üzere yaralanmalarla ayrılıyordu.
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