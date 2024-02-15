Timsah güreşi, Boğa sıçraması... Uydurma gibi görünen ancak gerçek olan tarihin en ilginç sporları

BÜYÜK KÖPRÜ SAVAŞLARI

Ortaçağ Venedik'inde çok sayıda köprü vardı ve sakinleri bu köprülerde büyük, topyekun köprü savaşları için buluşmayı severdi . İşçi sınıfından Venedikliler bu sorunla mücadele etmek için bir köprüde buluşurlardı. Bazı savaşlarda tahta sopalar veya bastonlar kullanıldı. Ve her savaşta Venedikliler rakiplerini köprüden itmeye çalışırlardı. Venedikliler köprü savaşlarından o kadar gurur duyuyorlardı ki, bir grup Osmanlı diplomatını ve Japon elçisini etkilemek için yarışmalar düzenliyorlardı. Kral Henry III bir savaşa tanık olduğunda, bunun "gerçek bir savaş olamayacak kadar küçük, bir oyun olamayacak kadar acımasız" olduğunu ilan etti.