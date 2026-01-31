Araştırma: Giza Piramidi'nin yaşı 10.000 yıl daha eski olabilir

Dünyanın en bilinen yapılarından biri olan Giza Piramidi’nin yaşı, yıllardır arkeolojik araştırmaların merkezinde yer alıyor. Ancak yeni bir çalışmada, piramidin bilinen tarihinin 10.000 yıl daha eski olduğu iddia edildi. Bu çalışma, piramidin yapımının milattan önce 22.916 civarına kadar uzandığını öne sürüyor, ancak uzmanlar bu tür bir teoriyi doğrulamadan kabul etmiyor.

YENİ ARAŞTIRMA: PİRAMİT, BİLİNEN YAŞINDAN 10.000 YIL DAHA ESKİ OLABİLİR

Giza Piramidi’nin tarihi, Mısır arkeolojisinin en çok tartışılan konularından biri olmuştur. 2600 MÖ civarına tarihlenen bu yapının, son yapılan bir araştırmaya göre çok daha eski bir tarihe ait olabileceği iddia ediliyor. Araştırmacı Alberto Donini, piramidin yapım tarihini belirlemek için piramitteki taşlardaki aşınmayı incelediğini belirtti.

Donini, piramidin dış yüzeyini kaplayan taşların zaman içinde sökülüp kullanıldığını ve geriye kalan taşların aşınma izlerini analiz ettiğini açıklıyor. Bu analizlere dayanarak, piramidin yapım tarihinin 8.954 ile 36.878 MÖ arasında olduğunu, ortalama olarak ise 22.916 MÖ'ye denk geldiğini öne sürüyor.

PİRAMİDİN AŞINMASI ÜZERİNDEN YAPILAN HESAPLAMALAR

Araştırma, “aile sosyal sermayesi” ve “mesleki prestij” gibi kavramlarla ilişkili veri analizlerinin yanı sıra, piramidin taşlarının aşınma oranlarına dayanarak yapıldı. Donini, bu aşınma oranlarını karşılaştırarak piramidin yaşını hesaplamayı başardı. Ancak bu yöntem, tarihçiler ve arkeologlar tarafından şüpheyle karşılanıyor.