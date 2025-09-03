Araştırma: Her sıcak hava dalgası vücudu 2 hafta yaşlandırıyor

Yıllar geçtikçe sıcak dalgaları hem daha şiddetli hem de daha ölümcül hale geliyor. Bazı tahminlere göre sıcak dalgaları, şimdiden kasırgalar ve sellerin toplamından daha fazla insanın ölümüne yol açıyor. Ancak yeni bir araştırmaya göre, sıcak dalgaları sadece öldürmekle kalmıyor; hayatta kalanların biyolojik yaşını da hızlandırıyor.

Tayvan’da yapılan çalışmaya göre, her yıl maruz kalınan sıcak dalgaları, vücudunuza yaklaşık iki haftalık ekstra yaşlanma ekliyor.

REKORLARI KIRAN ÖLÜMCÜL SICAK DALGALARI

Son on yılda sıcak dalgaları, tarihin en ölümcül iklim olaylarından bazılarına imza attı.

2021’de Kanada’da “ısı kubbesi” olarak adlandırılan dalga, sıcaklıkları 49 °C’nin (121 °F) üzerine çıkardı ve birkaç gün içinde yüzlerce kişinin ölümüne neden oldu.

2022’de Hindistan ve Pakistan haftalarca süren aşırı sıcakla mücadele etti; milyonlarca insan risk altına girdi, tarım ürünleri yandı.

2023’te ise Güney Avrupa’da sıcaklıklar 45 °C’nin üzerine çıkarak hastaneleri zorladı, sağlık kurumları peş peşe uyarılar yayınladı.

Eskiden çok nadir görülen bu olaylar, iklim değişikliğiyle birlikte hem daha sık hem de daha yoğun yaşanır hale geliyor. Yeni çalışma ise sıcak dalgalarının etkisinin, düşündüğümüzden çok daha derin olduğunu ortaya koyuyor.

ARAŞTIRMANIN BULGULARI

Bilim insanları, 2008–2022 yılları arasında Tayvan’da 25 bin yetişkinden toplanan verileri inceledi. Katılımcıların karaciğer fonksiyonları, iltihap seviyeleri ve tansiyon gibi biyolojik göstergeleri kullanılarak “biyolojik yaşları” hesaplandı.

Ardından, kişilerin sıcak dalgalarına maruziyetiyle biyolojik yaşlanma hızları karşılaştırıldı. Sonuçlara göre:

Daha fazla sıcak dalgasına maruz kalan kişiler biyolojik olarak daha hızlı yaşlandı.

İki yıllık süreçte bu fark, ortalama 8–11 gün ekstra yaşlanmaya denk geldi.

Dışarıda çalışan işçilerde (çiftçiler, inşaat işçileri gibi) etki daha güçlüydü; maruziyet arttığında yaklaşık bir aylık ekstra yaşlanma gözlendi.

SICAK DALGALARI VE YAŞLANMA İLİŞKİSİ

Araştırmacılar, katılımcıları maruz kaldıkları sıcak dalgası sayısına göre dört gruba ayırdı. En az etkilenen gruptan en çok etkilenen gruba geçişte, iki yılda 8–11 günlük biyolojik yaşlanma farkı olduğu tespit edildi.

Yani sıcak dalgaları sadece geçici rahatsızlıklara yol açmıyor; vücudumuzun içten içe daha hızlı yaşlanmasına da neden oluyor.