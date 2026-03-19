Bu sene arefe günü 19 Mart'ta Ramazan Bayramı ise 20 Mart'ta idrak edilecek. Peki, Arefe Günü eczaneler açık mı? Bayramda ve Arefe Günü eczaneler kaçta kapanıyor?

AREFE GÜNÜ ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Eczacılar Odası'ndan yapılan resmi açıklamada, "19 Mart Perşembe (Arife) günü tüm eczanelerimiz 09.00-13.00 saatleri arası açık olacaktır. Saat 13.00'ten sonra ise sadece nöbetçi eczanelerimiz hizmet verecektir." ifadeleri yer aldı.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?

Bayram günlerinde mevcut nöbetçi eczane sistemi ile hizmet verilecektir. Ramazan Bayramı tatilinde ise eczaneler nöbetçi usulü çalışmaya devam edecek. Nöbetçi eczaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile birlikte e-Devlet üzerinden sorgulanabilir.