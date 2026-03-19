2026 takvimine göre noterlerin mesai düzeni ve nöbetçi noter uygulamasına ilişkin detaylar bu dönemde özellikle merak ediliyor. Peki, Arefe Günü noterler açık mı? Ramazan Bayramı’nda Noterler Çalışıyor mu?

BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI?

2026 yılında Ramazan Bayramı arifesi 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Arife günü noterler genellikle yarım gün hizmet verir. Öğleden sonra ise resmi tatil kapsamında kapalı olur.

BAYRAMDA NÖBETÇİ NOTER VAR MI?

Resmi tatil günlerinde bazı şehirlerde nöbetçi noter uygulaması devreye alınabilir. Ancak bu uygulama her ilde ve her bayramda aktif olmayabilir. Bu nedenle bayram süresince noter işlemi yapması gerekenlerin, bulundukları ilde nöbetçi noter olup olmadığını önceden kontrol etmesi önemlidir.