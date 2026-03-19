Ramazan Bayramı için seyahat planı yapan yurttaşlar yol maliyetlerini de hesaplıyor. Peki, Arefe Günü ve Ramazan bayramında hangi yollar ücretsiz? Ramazan bayramında köprüler ücretsiz mi?

BAYRAMDA OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ OLACAK MI?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili kapsamında Türkiye genelinde bazı köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Uygulamaya göre Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bayram süresince araç geçişlerine ücretsiz olacak.

Karara göre uygulama 19 Mart gece yarısından itibaren başlayacak ve 22 Mart gece yarısına kadar devam edecek. Bayram tatili boyunca yurttaşların ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan uygulama kapsamında yoğun trafik beklenen güzergâhlarda ücretsiz geçiş sağlanacak.