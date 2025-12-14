Arkadaşınızın partnerinden hoşlanmıyorsanız ne yapmalısınız?

Dokuzuncu sezonunda olan dizinin son bölümleri, bir arkadaşın "toksik" partneriyle nasıl başa çıkılacağı konusunda tartışma başlattı.

Programın iki yıldızı - emlakçı Chrishell Stause ve Emma Hernan - Chrishell'in hoşlanmadığı Emma'nın erkek arkadaşı Blake Davis yüzünden kamera önünde ve arkasında kavga ediyor.

Tartışma sezon sonunda alevlendi ve partnerinden hoşlanmadığınız biriyle nasıl arkadaş kalabileceğinize, hatta kalıp kalamayacağınıza dair internette tartışmalara yol açtı.

Bu ikilemi ilk elden deneyimleyen bir kadın ve iki ilişki uzmanıyla, bu zor durumda ne yapılması gerektiğini konuştuk.

ARKADAŞLAR BİRBİRİNE DÜŞÜYOR

Programda 44 yaşındaki Stause, Hernan'ın emlakçı Davis'le ilişkisini hiçbir zaman onaylamadığını söylüyor. Davis'in ilişkinin başlarında Hernan'a "love bombing" (aşk-sevgi bombardımanı) yaptığını ve bunun "tehlike işaretleri" olduğunu iddia ediyor.

"Aşk bombardımanı", bir kişinin partnerini ilgi, hediyeler ve çeşitli vaatlerle manipüle etmesine deniyor.





Hernan, Netflix'in internette yayımladığı demecinde Stause'u kendisini korumaya çalıştığı için "suçlamadığını" ancak Stause'un "geri adım atmasını ve sevgi ve destek seviyesinin farkına varmasını" istediğini söyledi ve ekledi:

"Onunla [Davis] geçirdiğim zamandan çok keyif aldım...Herkes istediğini söyleyebilir; onu sevebilir ya da ondan nefret edebilir. Ama sonuçta kiminle birlikte olacağım benim seçimim."

Aramızda benzer durumları yaşayanlar olmuştur.

Soyadını vermek istemeyen Hannah BBC'ye, uzun süredir arkadaşı olan Georgia'yla - gerçek adı değil- partneri yüzünden anlaşmazlık yaşadığını anlattı.

Hannah, Georgia'nın "geçmişte pek de iyi olmayan kişilerle çıktığını" ve "oldukça hızlı şekilde, yaklaşık bir yıl içinde kendisine evlenme teklif eden" yeni bir partnerle Londra'dan taşındığını söylüyor.

Hannah, Georgia'nın partnerinin "büyüsüne kapılmış" gibi hissettiğini ve düğünden önceki bir gece eğlenmeye çıktıklarında, Georgia'nın nişanlısının kendisi hakkında cinsel yorumlarda bulunduğunu söylüyor:

"Yanıma geldi ve bana yapmak istediği her şeyi açık saçık bir şekilde anlatmaya başladı."

Yaşadığı deneyimin "çok rahatsız edici" olduğunu ve "aniden geliştiğini" de ekliyor Hannah.

"Birkaç gün sonra bunu anlattığımda, Georgia olayı önemsizleştirmeye çalıştı ve 'Bunu tüm kadın arkadaşlarına yapıyor' gibi şeyler söyledi. Ben de ona gerçekten uygunsuz şeyler söylediğini anlatmaya çalıştım" diyor.

BİR İLİŞKİ UZMANINA GÖRE NELER YAPABİLİRSİNİZ?

İlişki uzmanı ve danışman Anna Williamson, partneri hakkında endişe duyan bir arkadaşınıza destek olmaya çalışmanın zor olabileceğini söylüyor. "Onları yargılamamak ya da ne yapmaları gerektiğini söylememek önemlidir" diyor?

"Arkadaşınızı yargılamak savunmacı davranmasına yol açabilir ancak desteklemek ve yargılamak arasındaki çizgiyi bulmak "gerçekten zor."

BBC'ye konuşan Anna Williamson, "Kendi duygularımızı işe karıştırmamak ve arkadaşımıza yansıtmamak için gerçekten dikkatli olmalıyız çünkü onlar toksik bir ilişki içinde olduklarının farkında olmayabilirler" diyor ve ekliyor:

"UTANÇ DUYGULARI TAŞIYOR VE BUNU MASKELİYOR OLABİLİRLER."

Anna Williamson, konuşmaya şöyle başlamanızı tavsiye ediyor:

"Seni çok önemsiyorum ama son zamanlarda gerçekten stresli göründüğünü fark ettiğim için nasıl olduğunu sormak istiyorum."

Williamson, "Gerçeklere bağlı kalmanın" ve onlarla yalnızca gözlerinizle gördüklerinizi paylaşmanın önemli olduğunu ekliyor.

"Ondan gerçekten hoşlanmıyorum", "Bence o toksik" veya "Bence o istismarcı" gibi ifadelerden kaçınmanızı öneriyor.

Arkadaşınızı hâlâ görmek istiyor ancak partneriyle görüşmek istemiyorsanız, bunun nazikçe halledilebileceğini söylüyor:

"Ben olsam şöyle bir şey söylerdim: 'Sana gerçekten değer veriyorum ama partnerinden biraz uzaklaşmam gerekiyor çünkü davranışlarından rahatsız oluyorum ama seninle vakit geçirmeyi gerçekten çok istiyorum."

Anna Williamson, "Etrafınızda sizi destekleyecek kişilerin olması da önemlidir, çünkü sürekli bir başkasıyla ilgilenmek yorucu olabilir" diyor.

İlişki ve travma danışmanı Yasmin Shaheen-Zaffar ise Selling Sunset'i izlerken gerilimin bir kısmının oyuncuların birbirlerinin arkasından konuşmalarından ve daha sonra bu konuda yüzleşmelerinden kaynaklandığını söylüyor.

BBC'ye konuşan Shaheen-Zaffar, "Arkadaşınız ya da onun partneri hakkında dedikodu yapmaktan kaçının" diyor ve sözlerini şöyle sürüdürüyor:

"Kendinizi güvende tutmak önemli çünkü söylediğiniz her şey bağlamından koparılabilir veya size karşı kullanılabilir."

'MEDENİ KALMAYA ÇALIŞIN'

Ya bir arkadaşınızın partnerinin görüşlerine veya değerlerine katılmıyorsanız?

Selling Sunset'de Stause ve Hernan, Davis'in siyasi görüşleri üzerine tartışıyorlar.

Davis, Selling Sunset'in dokuzuncu sezonunda yer alacaktı ancak Hernan'ı içeren başka bir hikayenin daha uygun görülmesi üzerine sahneleri çıkarıldı.

Sahnelerden herhangi birinin Davis ve Stause arasındaki anlaşmazlıkları içerip içermediği bilinmiyor ancak Hernan, Davis'in Stause'un önünde "siyasi görüşlerini" açıklamadığını söylüyor.

Shaheen-Zaffar, o arkadaşınızın hâlâ hayatınızın bir parçası olmasını istiyorsanız, nihayetinde "bireysel olarak insanların kararlarına saygı duymanız" ve "medeni kalmaya çalışmanız" gerektiğini söylüyor.

"Sanırım bizim gibi düşünmeyenlerden hoşlanmama kültürü geliştirdik" diyen Shaheen-Zaffar, bu tavsiyeyi, birinin açıkça "bağnaz" olması durumunda değil, daha çok katılmadığınız görüşlere sahip olması durumunda vereceğini belirtiyor.

"Diğer insanların görüşlerini anlamak ve kabul etmek için kişisel gelişime çok odaklanmak ve derinlere inmek gerekir. Bir arkadaşınızın partnerinin tutarsız görüşlerine katlanıp katlanmayacağınız, sizin değerlerinize bağlıdır" diye ekliyor.

Bazen bir partnerin davranışları size fazla gelebilir ve bu durum arkadaşlığınızı tamamen bozabilir.

Georgia'nın partneriyle yaşananlardan sonra Hannah, partneriyle kalmayı seçerse arkadaşını bir daha görmemesi gerektiği sonucuna vardı.

Hannah, "Ona 'Seni seviyorum, kapım her zaman açık ama partnerini hayatımda istemiyorum' dedim. İyi ve sağlıklı olduğunu düşünmüyorum ve çok rahatsız olmuş ve korkmuştum" diyor.

Georgia ile o zamandan beri konuşmadıklarını ve arkadaşlığının sona ermesinin kendisini "gerçekten incittiğini" söylüyor.

Georgia'yla "uzun zamandır arkadaş olduklarını ve birlikte çok eğlendiklerini" ama geriye dönüp baktığında yine aynı şeyi yapacağını ekleyerek...