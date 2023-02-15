Armağan Çağlayan'dan Madonna'nın 'AHBAP çağrısına' yanıt: Linç geliyor...

Armağan Çağlayan, depremzedelere yardım bağışları için Haluk Levent'in kurduğu AHBAP derneğini adres gösteren Madonna'ya "Linç geliyor Madonna!" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 10:16
Armağan Çağlayan'dan Madonna'nın 'AHBAP çağrısına' yanıt: Linç geliyor...
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Şarkıcı Madonna, Instagram hesabından Maraş merkezli depremde etkilenen depremzedelere yardım için Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap'a bağış çağrısında bulundu. Madonna'nın çağrısının ardından Armağan Çağlayan da sosyal medya hesabından esprili bir tweet atarak, "Peki Madonna’nın yardım için takipçilerini Ahbap’a yönlendirmesi? Linç geliyor Madonna!" yazdı. 

Bir sosyal medya kullanıcısının Çağlayan'ın tweetine "Anladık kim olduğunuzu, kime hizmet ettiğinizi" diyerek tepki göstermesinin ardından Çağlayan, "Beklediğim tivit de geldi. Yatabilirim. Herkese iyi geceler!" dedi.

 


Armağan Çağlayan Madonna Haluk Levent

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