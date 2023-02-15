Armağan Çağlayan'dan Madonna'nın 'AHBAP çağrısına' yanıt: Linç geliyor...

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 10:16

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 10:16

Şarkıcı Madonna, Instagram hesabından Maraş merkezli depremde etkilenen depremzedelere yardım için Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap'a bağış çağrısında bulundu. Madonna'nın çağrısının ardından Armağan Çağlayan da sosyal medya hesabından esprili bir tweet atarak, "Peki Madonna’nın yardım için takipçilerini Ahbap’a yönlendirmesi? Linç geliyor Madonna!" yazdı.

Bir sosyal medya kullanıcısının Çağlayan'ın tweetine "Anladık kim olduğunuzu, kime hizmet ettiğinizi" diyerek tepki göstermesinin ardından Çağlayan, "Beklediğim tivit de geldi. Yatabilirim. Herkese iyi geceler!" dedi.