Madonna'dan 'AHBAP' paylaşımı

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Instagram hesabından Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen depremzedelere bağış için Haluk Levent'in başkanı olduğu AHBAP'a bağış çağrısında bulundu. Madonna, "Bağış yapabileceğiniz en iyi yer" diye yazıp paylaşımına AHBAP'ın web sitesini ekledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 01:38
Madonna'dan 'AHBAP' paylaşımı
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Kahramanmaraş merkez üssü olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık depremler, 30 binin üzerinde can kaybına neden oldu. Sanat camiası yaşananlar sonrası tek yürek olurken, dünyaca ünlü isimler de Türkiye'deki depreme kayıtsız kalmadı. Bu isimlerden biri de ABD'li şarkıcı Madonna oldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkes Sevgililer Günü’nde aşktan söz ediyor. Tüm sevgi ve iyileştirici enerjimizi bu şiddetli depremde büyük kayıp ve yıkım yaşayan Suriye ile Türkiye’ye gönderelim. 33 bin 181 kişi öldü. Birçok kişi evini, işini ve tabii sevdiklerini kaybetti. Şehirler tümüyle haritadan silindi. Bu çok üzücü!" ifadelerini yazan Madonna, AHBAP platformuna bağış çağrısında bulundu. 

Madonna paylaşımının sonuna, "The Best Place to Donate is—-ahbap.org" (bağış yapabileceğiniz en iyi yer ahbap.org) ifadesini yazdı.


AHBAP Madonna

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