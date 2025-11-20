2000’li yılların sevilen yapımı Bez Bebek dizisinin oyuncularından Asena Keskinci, sosyal medyada yaptığı paylaşımda aynı dizide rol alan Evrim Akın hakkında iddialarda bulundu. Bu gelişmenin ardından Keskinci sosyal medyada araştırılmaya başlandı. Peki, Asena Keskinci kimdir? Asena Keskinci'nin babası kim? Asena Keskinci kaç yaşında, nereli?

ASENA KESKİNCİ KİMDİR?

Asena Keskinci, 20 Nisan 2001 tarihinde İstanbul'da doğdu. Seyirci karşısına ilk kez, 2004 yılında Aliye ve Yadigar isimli televizyon dizileriyle çıkmıştır. Ardından, Hırsız Polis, Parmaklıklar Ardında ve Bez Bebek isimli dizilerde yer almıştır.

Sinemada ise, Aşk Tesadüfleri Sever, Köstebekgiller, Perili Orman filmlerinde rol almıştır. 2018 yapımı Nuri Bilge Ceylan filmi Ahlat Ağacı'nda başkarakter Sinan'ın kız kardeşi Yasemin rolünde oynamıştır.

Rol aldığı sinema ve dizi projeleri dışında birçok reklam filminde yer almıştır. 2010 yılında TRT Kadın Ödülleri'nde Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu Ödülü'nü kazanmıştır.

ASENA KESKİNCİ'NİN BABASI KİMDİR?

Asena Ekinci'nin babası Güray Keskinci'dir. Güray Keskinci hakkında bir bilgi bilinmiyor. Asena Keskinci, sosyal medyada yaptığı paylaşımda o dönem bir kadın oyuncunun babasıyla birlikte olduğunu, anne-babasının boşanmasına sebep olduğunu ve kendisine çocukken psikolojik şiddet uyguladığını anlattı. Sosyal medyada Keskinci'nin bu iddiaları Bez Bebek dizisinin başrol oyuncusu Evrim Akın'a söylediği çok konuşuldu.