Avatar: Suyun Yolu'nun ilk 10 günde kazandığı para dudak uçuklattı
Tüm dünyanın odağında olan film Avatar: The Way of Water (Avatar: Suyun Yolu), ilk 10 gününde 855 milyon dolar hasılat elde etti. Filmin, 2022 sona ermeden önce 1 milyar dolar barajını aşması bekleniyor.
Sinema tutkunları, geride bırakmak üzere olduğumuz aralık ayında en çok Avatar: The Way of Water isimli filmi konuştu. Böylelikle 2009 yılında büyük ses getiren Avatar'ın devam filmi, resmen geri dönmüş oldu.
WebTekno'nun haberine göre; 15 Aralık'ta vizyona giren filmle ilgili yapılan araştırmalar, bu filmin ilk 10 günde küresel çapta 855 milyon dolar para kazandı.
Bu rakamın, yıl sona ermeden 1 milyar doları aşmış olması bekleniyor.
Böylelikle 2022'de 1 milyar doların üzerinde hasılat yapan Top Gun: Maverick ve Jurassic World: Dominion'dan sonraki üçüncü film, Avatar: The Way of Water olacak.
1 MİLYAR DOLAR, ÇOKTAN AŞILMIŞ OLABİLİRDİ
Avatar: The Way of Water için dudak uçuklatan hasılat açıklanmış olsa da sinema sektörü, aslında çok daha yüksek meblağları bekliyordu. Ancak Çin'de yeniden patlak veren COVID-19 salgını, film gösterimlerinin yarıya düşmesine yol açtı.
Bu da hasılatı doğrudan etkiledi. Bununla birlikte, hristiyanlığın yaygın olduğu ülkeler, şu günlerde Noel ile meşguller. Tatili fırsat bilen insanlar, zamanlarını sinemadan ziyade tatil için harcıyorlar.
2009 yılında vizyona giren Avatar, vizyonda kaldığı süre boyunda 2.9 milyar dolar hasılat elde edip, tarihin en çok kazanan filmi olarak tarihe geçmişti. Ancak burada unutulmaması gereken bir ayrıntı var.
Avatar, yıllar içerisinde bazı ülkelerde tekrar tekrar vizyona girdi. Bu da 2.9 milyar dolarlık hasılata ulaşılmasını kolaylaştırdı. Avatar: The Way of Water'ın bu rekoru kırıp kıramayacağı merak konusu.
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