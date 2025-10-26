Avrupa’nın en ilginç sınırı: Bu ada altı ayda bir ülke değiştiriyor

Pirene Dağları’nın eteklerinde, Bidasoa Nehri’nin ortasında yer alan Sülün Adası (Isla de los Faisanes / Île des Faisans), yüzölçümü yalnızca 6.820 metrekare olan küçük bir kara parçası. Ancak bu mütevazı ada, yüzyıllardır süren diplomatik bir geleneğin sembolü.

YARIM YIL İSPANYA’DA, YARIM YIL FRANSA’DA

Sülün Adası, 1659 yılında Pirene Antlaşması ile iki ülke arasında "ortak yönetim" statüsüne kavuştu. Anlaşmaya göre ada, yılda iki kez – 1 Şubat ve 1 Ağustos tarihlerinde – İspanya ve Fransa arasında el değiştiriyor.

İlk altı ay boyunca İspanya’nın, sonraki altı ay boyunca ise Fransa’nın kontrolünde olan ada, bu yönüyle dünyadaki en ilginç sınır düzenlemelerinden birine sahip.

TARİHİ BİR DİPLOMASİ NOKTASI

Sülün Adası, tarih boyunca birçok diplomatik görüşmeye ev sahipliği yaptı. En önemlisi, 1659’da İspanya Kralı IV. Felipe ile Fransa Kralı XIV. Louis arasında imzalanan Pirene Antlaşması burada gerçekleşti. Bu antlaşma, Avrupa’nın sınırlarını şekillendiren büyük olaylardan biri olarak kabul ediliyor.

ZİYARETE KAPALI BİR ADA

Her ne kadar tarihi öneme sahip olsa da, Sülün Adası bugün halka açık değil. Ada üzerinde herhangi bir yapı bulunmuyor; sadece iki ülkenin donanma birlikleri yılın belirli dönemlerinde bakım ve kontrol için adaya çıkıyor.

DÜNYADA BENZERİ AZ

Sülün Adası’nın yönetim şekline “kondominyum” deniliyor yani iki ülkenin ortak egemenliğinde olan toprak parçası. Bu model dünyada oldukça nadir görülüyor. Ada, hem diplomatik nezaketin hem de yüzyıllardır süren barışın simgesi olarak kabul ediliyor.