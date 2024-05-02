Avrupa'nın en yoksul ülkeleri
Avrupa muazzam refahıyla tanınıyor ancak kıtanın yoksulluğa karşı bağışıklığı yok. Uluslararası Para Fonu'nun verilerinin analizinde birçok Doğu Avrupa ülkesinin yaygın bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya olduğu açıkça görülüyor.
Moldova, Ermenistan ve Bosna-Hersek Avrupa'nın en fakir ülkeleri arasında yer alıyor. Bu ülkeler, Satın Alma Gücü Paritesine (PPP) göre kişi başına düşen GSYİH (Gayri safi yurt içi hasıla) düzeyleri farklı olsa da, hepsi Almanya veya Fransa gibi daha zengin ülkelerden önemli ölçüde daha yüksek yoksulluk oranlarından muzdariptir. Ekonomik oyun alanını kavramak için Avrupa ülkeleri arasındaki eşitsizliğin altında yatan faktörleri belirlemek gerekir.
1. Moldova
Nüfus: 2.553.000
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP): 17.779 $
Kişi başına düşen GSMH: 5.370 $
2. Ermenistan
Nüfus: 2.964.000
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP): 18.007 $
Kişi başına düşen GSMH: 4.850 $
3. Bosna-Hersek
Nüfus: 3.443.000
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP): 18.956 $
Kişi başına düşen GSMH: 6.810 $
4. Arnavutluk
Nüfus: 2.806.000
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP): 19.009 ABD doları
Kişi başına düşen GSMH: 6.110 $
5. Kuzey Makedonya
Nüfus: 1.829.000
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP): 21.103 $
Kişi başına düşen GSMH: 6.190 $
6. Beyaz Rusya
Nüfus: 9.274.000
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP): 22.644 $
Kişi başına düşen GSMH: 6.940 dolar
7. Sırbistan
Nüfus: 6.807.000
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP): 25.718 $
Kişi başına düşen GSMH: 8.460 $
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