Avrupa'nın en yoksul ülkeleri

Yayınlanma: 02.05.2024 - 16:32

Güncelleme: 02.05.2024 - 16:32

Moldova, Ermenistan ve Bosna-Hersek Avrupa'nın en fakir ülkeleri arasında yer alıyor. Bu ülkeler, Satın Alma Gücü Paritesine (PPP) göre kişi başına düşen GSYİH (Gayri safi yurt içi hasıla) düzeyleri farklı olsa da, hepsi Almanya veya Fransa gibi daha zengin ülkelerden önemli ölçüde daha yüksek yoksulluk oranlarından muzdariptir. Ekonomik oyun alanını kavramak için Avrupa ülkeleri arasındaki eşitsizliğin altında yatan faktörleri belirlemek gerekir.

1. Moldova

Nüfus: 2.553.000

Kişi başına düşen GSYİH (SAGP): 17.779 $

Kişi başına düşen GSMH: 5.370 $

2. Ermenistan

Nüfus: 2.964.000

Kişi başına düşen GSYİH (SAGP): 18.007 $

Kişi başına düşen GSMH: 4.850 $

3. Bosna-Hersek

Nüfus: 3.443.000

Kişi başına düşen GSYİH (SAGP): 18.956 $

Kişi başına düşen GSMH: 6.810 $

4. Arnavutluk

Nüfus: 2.806.000

Kişi başına düşen GSYİH (SAGP): 19.009 ABD doları

Kişi başına düşen GSMH: 6.110 $

5. Kuzey Makedonya

Nüfus: 1.829.000

Kişi başına düşen GSYİH (SAGP): 21.103 $

Kişi başına düşen GSMH: 6.190 $

6. Beyaz Rusya

Nüfus: 9.274.000

Kişi başına düşen GSYİH (SAGP): 22.644 $

Kişi başına düşen GSMH: 6.940 dolar

7. Sırbistan

Nüfus: 6.807.000

Kişi başına düşen GSYİH (SAGP): 25.718 $

Kişi başına düşen GSMH: 8.460 $