Aydın'da 27 bin 227 dekar alanda üretiliyor: Hasadı başladı...

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen ile birlikte Efeler Organize Tarım Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir serayı ziyaret etti. Ziyarette üreticilerle sohbet eden Temiz, çilek hasadına katılarak üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Aydın’ın çilek üretiminde Türkiye’de önemli bir konuma sahip olduğunu belirten İl Müdürü Ayhan Temiz, üreticilerin emeğiyle her geçen yıl üretimin geliştiğini ifade etti. İl Müdürü Temiz, 2024 yılı TÜİK verilerine göre Aydın’da 27 bin 227 dekar alanda 112 bin 877 ton çilek üretimi gerçekleştirildiğini, Aydın'ın Türkiye’de çilek üretiminde ikinci sırada yer aldığını kaydetti. 2025 yılı ÇKS verilerine göre ise il genelinde 844 üreticinin 16 bin 456 dekar alanda çilek üretimi yaptığını sözlerine ekledi.

Aydın çileğinin hem üretim hem de kalite açısından önemli bir değer olduğunu vurgulayan Temiz, Sultanhisar çileğinin coğrafi işareti ile Aydın'ın önemli tarımsal ürünlerinden biri olduğunu hatırlattı. Üreticilerin emeğiyle çilek üretimi her geçen yıl gelişmeye ve hem il hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğini belirtti.