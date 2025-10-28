Aydın dağlarında zorlu hasat sona erdi: Kuraklığa rağmen rekolte iyi...

Önemli kestane üretim merkezlerinden olan Aydın'ın dağlarında kestane sezonunda sona gelindi. Dağlarda üreticiler adeta zamanla yarışırken, yüksekliği yer yer 60-70 metreye kadar ulaşan kestane ağaçlarına tırmanan erkekler tarafından hasadı yapılan kestaneler, kadınlar tarafından toplanıyor. Dökek alanı adı verilen yerlerde olgunlaşması beklenen kestaneler daha sonra dikenlerinden ayıklanarak ihracata hazırlanıyor. Yaşanan kuraklığa rağmen bu yıl kestanede rekolte ve kalitenin iyi olması üreticilerin yüzünü güldürürken, kestane üreticileri hem fiyattan hem de rekolte ve kaliteden memnun olduklarını belirttiler. Hafta içi okula giden çocuklar da hafta sonları aile büyüklerine yardım ederek kestane hasadı yapıyor.

Yaklaşık 50 yıldır kestane üreticiliği yapan Ramazan Tosun, "Sezon çok güzel gidiyor. Allah izin verirse artık hasadı bitiriyoruz. Fiyatlar şu an için normal. Allah bereket versin" diyerek bu yıl havaların kurak gitmesine rağmen son yağışlarla kestanenin gelişimini güzel bir şekilde tamamladığını belirtti.