Aydın Engin kimdir? Neden öldü, hastalığı neydi? İşte hayat hikayesi

24 Mart 2022 Perşembe, 16:56

Hukuk eğitimini yarıda bıraktıktan sonra oyunculuk, siyaset ve gazetecilik yapan Aydın Engin; güçlü gözlem yeteneğine, espri anlayışına ve edebi bilgi birikimine sahipti. Arkadaşları tarafından 'fikir insanı' olarak tanımlanıyordu.

AYDIN ENGİN NEDEN VEFAT ETTİ?

İlerleyen yaşı dolayısıyla son dönemde bazı rahatsızlıkları bulunan Aydın Engin, 24 Mart 2022 Perşembe günü 81 yaşında hayatını kaybetti.

Safra kesesinden ameliyat edilmek üzere 8 Mart 2022 tarihinde hastaneye yatırılan Aydın Engin, ameliyat sonrasında gelişen komplikasyon nedeniyle yoğun bakım servisinde tutuluyordu.

Ekim Engin, babası Aydın Engin'in Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri vermişti:

"Aydın Engin'in sağlık durumuna hakkında:

8 Mart günü rutin bir safra kesesi ameliyatı geçirdi.

10 Mart günü, ameliyat sonrasında oluşan komplikasyonlar sonucunda doktorları entübe edip yoğun bakım ünitesinde yapay komaya aldılar.

15 Mart günü, yapay komadan uyandırıldı ve tüpsüz nefes almaya başladı. Ağır bir akciğer enfeksiyonu dışında stabil ve iyileşme yoluna girdi.

20 Mart günü akciğer enfeksiyonu ile daha iyi müdahale etmek için tekrar entübe edildi.

Şu anda hâlâ yoğun bakımda, stabil durumda ama hayati tehlikeyi atlatmış durumda değil"

Oya Baydar ve Aydın Engin

AYDIN ENGİN'İN HAYATI

1941 yılında İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya geldi. Annesi Adalet Engin, babası terzi Sadık Engin.

İlk, orta ve lise öğrenimini Ödemiş'te okudu. Lisans eğitimi aldığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarıda bırakarak tiyatro oyunculuğuna yöneldi.

Üniversite öğrencliği yıllarında Adalet Cimcoz, Tahir Alangu gibi kimi yazar ve çevirmenlerinin yazılarını daktiloya çekerek geçimini sağladı ve yazarlık mesleği ile tanıştı. Üniversiteden ayrılmasının ardından Gençlik Tiyatrosu'nda amatör olarak oyunculuk yaptı.

Yedek subay öğretmenliği sırasında 'Aykırı' adlı ilk oyununu yazdı. Oyun, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda sahnelendi. Sanatçı, bu toplulukta dramaturg ve oyuncu olarak görev aldı. Ayrıca Yılmaz Güney'in özel senaristi olarak çalıştı. Yeşilçam için birçok senaryo yazdı ancak imzasını koymadı.

1963-1964 yılları arasında Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Kadıköy Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı.

1967 yılında Tuncel Kurtiz, Tuncer Necmioğlu, Umur Bugay ve Müjdat Gezen ile birlikte Halk Oyuncuları'nı kurdu. 'Devri Süleyman' adlı oyunu yazdı ve yönetti. Oyun, büyük beğeni topladı.

1969 yılında tiyatroculuğu bırakarak gazeteciliğe başladı. Haftalık Yeni Ortam dergisinde yazı işleri müdürlüğü yaptı.

12 Mart Asker Muhtırası sırasında tutuklandı. Salıverildikten sonra Yeni Ortam gazetesinde yazı işleri müdürü oldu ve aynı gazetede köşe yazıları yazdı.

12 Mart sonrasında kurulan ilk sosyalist parti olan Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin (TSİP) kurucuları arasında yer aldı. Partinin kurucularından Oya Baydar ile evlendi. Bu evlilikten bir oğlu dünyaya geldi.

1974 yılında eşi Oya Baydar ve Yusuf Ziya Bahadınlı ile İlke dergisini kurdu.

1976 yılında Politika gazetesinin genel yayın müdürü oldu. Bu gazetede 'Tırmık' adlı köşesinde, köşe yazıları yayımlamaya başladı, yazılarından dolayı hakkında birçok dava açıldı.

12 Eylül Darbesi günlerinde tutuklu olduğu sırada bir başka davadan ötürü 7,5 yıl hapse mahkum oldu ancak bir yanlışlık sonucu tahliye edilince Haziran 1980'de yurt dışına gitti.

1980 Askeri Darbe'den sonra 12 yıl boyunca yurda dönemedi, hayatını siyasi mülteci olarak Almanya'da sürdürdü. Bu arada sürmekte olan davaların sonuçlanması nedeniyle gıyabında ağır hapis cezalarına çarptırıldı.

1991 yılında çıkan kısmi aftan yararlanarak Türkiye'ye döndü, kısa süre Sağmalcılar Cezaevi'nde hapis yattı.

1992-2002 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde editörlük ve köşe yazarlığı yaptı.

Açık Radyo'da 'Aydın Engin'le 50 Dakika' adlı programı hazırlayıp sundu.



2002 yılında Birgün gazetesinin kuruluşunda yönetici olarak görev aldı ve bir süre 'Tırmık' köşesini yazdı. Daha sonra Agos gazetesinde köşe yazıları yazmaya başladı. T24 internet gazetesinin kuruluşunda yer aldı. 2014 yılında yeniden döndüğü Cumhuriyet gazetesinde 2016 yılına kadar yazdı.

Aydın Engin, 24 Mart 2022 tarihinde 81 yaşında hayatını kaybetti.

AYDIN ENGİN KİTAPLARI

1991 - Ben Frankfurt'ta Şoförken

1996 - Solda Arayışlar

2001 - Tango'dan Taliban'a

2002 - Tırmık'a Tırmık

2003 - Bir Koltukta Kaç Karpuz

2006 - Kitabın Adı Budur

2009 - Heykel Oburu

AYDIN ENGİN'İN YAZDIĞI TİYATRO OYUNLARI

1964 - Aykırı

1968 - Devr-i Süleyman