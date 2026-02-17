İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında; sosyal medya fenomeni Aygün Aydan gözaltına alındı. Peki, Aygün Aydın kimdir? Aygün Aydın neden gözaltına alındı? Aygün Aydın kaç yaşında, nereli?

AYGÜN AYDIN KİMDİR?

Aygün Aydın, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi TV Haberciliği ve Programcılığı bölümünde eğitim görmüştür.

Aygün Aydın, "Bu Tarz Benim" yarışmasının ardından tanınırlığını artırmıştır.

AYGÜN AYDIN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Operasyona ilişkin Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2025/280882 sayılı soruşturması kapsamında;

TCK-191 Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak , TCK 227 Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme TCK-190 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak suçlarından talimatımız gereği 25 şüpheli şahsa yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’nce arama, el koyma ve gözaltına alma faaliyeti icra edilmiştir. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiş olup diğer şüphelilere yönelik yakalama işlemleri devam etmektedir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."