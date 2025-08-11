Uzun süredir hastanede tedavi altında olan şarkıcı Ayla Başar, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Peki, Ayla Başar kimdir? Ünlü şarkıcı Ayla Başar kaç yaşında, nereli? Ayla Başar neden öldü?

AYLA BAŞAR KİMDİR?

Türk Sanat Müziği’nin sevilen seslerinden biri olan Ayla Başar, uzun yıllar boyunca sahnelerde ve ekranlarda yer aldı. 1942 yılında İstanbul’da doğan sanatçı, 1960’lı yıllarda profesyonel müzik kariyerine başladı ve geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Müzik Kariyeri ve Eserleri

Ayla Başar, “Hoşgeldin”, “Vardar Ovası”, “Sen de Bizdensin”, “Sarmaşık Güller” ve “Köylü Güzeli” gibi unutulmaz eserleriyle müzikseverlerin kalbinde özel bir yer edindi.

Sinema Kariyeri ve Oyunculuk

Ayla Başar aynı zamanda sinema oyuncusu olarak da tanındı. “Asılacak Kadın” (1984), “Hatırladıkça” (1986), “Sevenler Ölmez” (2008) gibi filmlerde rol aldı. Sanatçı, Film‑San Vakfı üyesi olarak sinema dünyasında da aktif bir rol üstlendi.

AYLA BAŞAR NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir tedavi gören şarkıcı Ayla Başar’ın, hastalığına yenik düştüğü öğrenildi. Film-San Vakfı, ünlü ses sanatçısı Ayla Başar’ın vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamada, “Ses Sanatçısı Ayla Başar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.