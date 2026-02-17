Aynı Yağmur Altında dizisinde 'domuz eti' sahnesi: Sosyal medyada tepki yağdı!

Son yıllarda ana akım medyada sıkça rastlanan "muhafazakar-seküler çatışması" temalı dizilere bir yenisi daha eklendi. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan "Aynı Yağmur Altında" dizisinin ikinci bölümünde yer alan bir yemek sahnesi, sanatsal bir tercihten ziyade, belli bir hayat tarzını hedef alan bir "karalama" kampanyasına dönüştü.

Dizide modern ve seküler bir profili temsil eden Tülin karakterinin, Müslüman bir aileye domuz eti ikram etmesi, izleyiciler tarafından sert bir dille eleştirildi. Bu sahnenin, seküler yaşam biçimini benimsemiş bireyleri "toplumun temel değerlerinden kopuk", "saygısız" ve hatta "kötü niyetli" gösterme amacı taşıdığı iddia edildi.

"MODERN AİLE" PROFİLİNE DARBE

Laik yaşamı benimseyen aile yapısının, diziler aracılığıyla sürekli "çatışma çıkaran" taraf olarak kurgulanması dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu tür yapımların toplumdaki kutuplaşmayı mutfağa ve sofraya kadar indirdiğini, modern yaşamın "inançsızlık" veya "düşmanlık" gibi gösterilmesinin tehlikeli bir algı yönetimi olduğunu vurguluyor.





SÖZ KONUSU SAHNE SOSYAL MEDYADA NASIL YORUMLANDI?

Sahneye gelen tepkilerde, sadece dini hassasiyetler değil, seküler yurttaşların haksız yere hedef gösterilmesi de ön plandaydı. Birçok kullanıcı, "Gerçek hayatta hiçbir seküler aile, misafirinin inancını bile bile önüne yasaklı bir yemek koymaz. Bu sadece seküler kesimi 'canavar' gibi gösterme çabasıdır" yorumunda birleşti.



Tartışmalara sebep olan dizide Hristiyan bir karakterin yer alması sebebiyle domuz eti ikram edildiği görüldü bu sebeple Türk Ortodoks Topluluğu'ndan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

"ASLA İKRAM ETMEYİZ"

Türk Ortodoks Topluluğu ise yaptığı açıklamada, Türkiye’de seküler çevrelerde dahi domuz eti tüketiminin yaygın olmadığına dikkat çekerek, “Biz Hristiyan Türkler bile çok nadiren domuz eti yeriz. Müslüman komşumuza asla domuz ve alkol ikram etmeyiz. Bu senaryoları yazanlar kim?” ifadelerini kullandı.