Aynı Yağmur Altında dizisi ikinci bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Dizinin ikinci bölümünde tepki çeken bir sahne yayınlandı. Tülin, Müslüman bir aile olan Fazilet ve ailesinin katıldığı akşam yemeğinde domuz eti hazırlattı. Sahne izleyicilerin tepkisine yol açtı. Peki, Aynı Yağmur Altında dizisinin senaristi kim? Aynı Yağmur Altında nerede çekiliyor?

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİNİN SENARİSTİ KİM?

Aynı Yağmur Altında dizisini senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal'ın kaleme alıyor. Yönetmenliğini ise Ali Balcı üstleniyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Uluslararası bir hikaye sunan dizinin çekimleri iki ana merkezde gerçekleştiriliyor. İlk bölümlerdeki protesto sahneleri için Londra sokakları kullanılırken, hikayenin derinleştiği dramatik sahneler İstanbul’un ikonik mekanlarında çekiliyor.