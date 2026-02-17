Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aynı Yağmur Altında dizisinin senaristi kim? Aynı Yağmur Altında nerede çekiliyor?

Atv ekranlarında yayınlanan Aynı Yağmur Altında dizisi ikinci bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Bölümde Hristiyan olan Tülin, Müslüman aileye akşam yemeğinde domuz eti ikram etti. Yayınlanan sahne sosyal medyada tepki çekti. Peki, Aynı Yağmur Altında dizisinin senaristi kim? Aynı Yağmur Altında nerede çekiliyor?

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİNİN SENARİSTİ KİM?

Aynı Yağmur Altında dizisini senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal'ın kaleme alıyor. Yönetmenliğini ise  Ali Balcı üstleniyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Uluslararası bir hikaye sunan dizinin çekimleri iki ana merkezde gerçekleştiriliyor. İlk bölümlerdeki protesto sahneleri için Londra sokakları kullanılırken, hikayenin derinleştiği dramatik sahneler İstanbul’un ikonik mekanlarında çekiliyor. 

