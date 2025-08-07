Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.08.2025 18:46:00
Haber Merkezi
1960 yılından bu yana Japonya merkezli düzenlenen ve bu yıl 63'sü gerçekleşecek olan Miss International 2025 yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek güzel Ayşe Sena Şeref oldu. Peki, Ayşe Sena Şeref kimdir? Miss International Türkiye temsilcisi Ayşe Sena Şeref kaç yaşında, nereli?

Bu sene Miss International'da ülkemizi temsil edecek Ayşe Sena Şeref'in duyurusu, Miss International'ın resmi hesabından yapıldı. Peki, Ayşe Sena Şeref kimdir? Miss International Türkiye temsilcisi Ayşe Sena Şeref kaç yaşında, nereli?

Image

AYŞE SENA ŞEREF KİMDİR?

Ayşe Sena Şeref, 1999 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans öğrencisi olarak eğitimine devam eden Ayşe Sena Şeref, TED Ankara Koleji mezunudur. 

AYŞE SENA ŞEREF'İN KARİYERİ

İlk olarak Miss Turkey 2024 yarışmasında izlediğimiz Ayşe Sena Şeref, Miss Turkey'de 12 numarayla yarışmış ve finalist olmuştu. O zaman da yarışmacılar arasında dikkat çeken isimlerden olmuş fakat 2024'ün kazananı İdil Bilgen seçilmişti.

