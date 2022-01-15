'Baby Shark', YouTube'da 10 milyar izlenmeyi geçti

15 Ocak 2022 Cumartesi, 00:00

İnternet dünyasında bir fenomene dönüşen Baby Shark şarkısı ve videosu rekor kırdı. Baby Shark videosu, 10 milyar izlenmeye ulaşan ilk YouTube videosu olarak internet tarihine geçti.

Video, Kasım 2020’de de platformun en çok izlenen videosu olarak rekor kırmıştı.

NTV'de yer alan habere göre; Güney Koreli bir eğitim şirketi olan Pinkfong tarafından hazırlanan video, ilk kez 2016’da çıktığında Asya’da çok popüler olmuştu.

STADYUMLARDA SÖYLENDİ

Şarkı, basitliğiyle akıllara yerleşirken, eğlenceli dansı da taklit edilir oldu. Baby Shark, Nickelodeon TV dizisi olmasıyla Amerika’da tanındı.

Şarkının ve meşhur köpekbalığı dansının popülerliği, Washington Nationals beyzbol takımı taraftarlarının stadyumlarda şarkıyı söyleyip dans etmesiyle ABD çapında daha da arttı. Şarkı Bilboard 40 listesine girmesinin ardından Apple TV’de Ted Lasso dizisinde parodi olarak yer aldı.

İki çocuğun Baby Shark dansı yapmasından oluşan klip, 2019’da tüm dünyaya yayılıp popüler hale geldi. Pinkfong'un ABD CEO’su Bin Jeong, klibin böylesi bir başarı elde etmesini beklemediklerini söyledi.

TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK İZLENEN VİDEOSU

2016’da YouTube'a yüklenen 1 dakika 21 saniyelik Baby Shark şarkısı, 2020’de YouTube'da tüm zamanların en çok izlenen videosu oldu.

10 yaşındaki Koreli-Amerikalı şarkıcı Hope Segoine tarafından kaydedildikten sonra fenomen haline gelen şarkı, önce Güneydoğu Asya'da, daha sonra ABD ve Avrupa'da viral oldu. Çocuk şarkı yazarı Jonathan Wright ise, şarkının telif hakkının kendisinde olduğunu iddia ederek Pinkfong şirketine 2019'da dava açmıştı.