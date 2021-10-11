Balıkesirli iş adamı klasik otomobiline gözü gibi bakıyor
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Zeki Mandev, 31 yıl önce satın aldığı ve kimseye emanet etmediği 54 yaşındaki klasik aracını düzenli olarak temizliyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki iş adamı Zeki Mandev, 1967 model otomobiline gözü gibi bakıyor.
Kazdağları eteklerindeki kırsal Çamlıbel Mahallesi'nde ikamet eden Mandev, 6 silindirli 2500 cc motora sahip Ford Fairlane 500 marka otomobilini 1990 yılında satın aldı.
Aracını çok seven ve kapalı garajda tutarak sık sık temizliğiyle ilgilenen Mandev, zaman zaman otomobiline binerek mahallede tur atıyor.
Zeki Mandev, AA muhabirine, neredeyse çocuklarıyla yaşıt olan aracına hiçbir zaman maddi gözle bakmadığını söyledi.
Yıllar itibarıyla ufak tefek çürükleri olan arabasının boyasında değişimler gerektiğini belirten Mandev, 2-3 senede bir bakımlarını yaptırarak aracını bu hale getirdiğini anlattı.
Satmayı düşünmüyor
Aracının kendisi için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Mandev, "Değişen aksamlarını bile Amerika'dan orijinallerini getirttim. Dolayısıyla bakım işleri uzun sürüyor. Eski bir arkadaşım gibi, hatıralarımın olduğu bu arabayı yanımdan ayırmıyorum. Benim için manevi değeri çok yüksek." ifadelerini kullandı.
"Onunla yaşadığım bir sürü hatıram var. Bunun bence maddi karşılığı yok." diyen Mandev, "Bana ne teklif ederlerse etsinler, insan evladını, oğlunu, manevi değerleri olan şahsiyetleri parayla satar mı? Bu da benim için manevi değeri olan bir araba." şeklinde konuştu.
Mandev, aracını satmayı düşünmediğini sözlerine ekledi.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Eski Bakan: Erdoğan panik içinde
- İşte 'AKP gidecek' diyenlerin oranı
- Nihal Yalçın'dan Karadağlı'ya tepki
- Ersin Düzen - Burak Yılmaz kavgasında 2. raunt!
- Kalp kası iltihabında artış var deyip aşıyı durdurdular
- Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili sevindiren araştırma
- e-Devlet'ten yeni hizmet
- Sayıştay'dan bir bomba daha!
- Babacan'dan çarpıcı itiraflar
- Mansur Yavaş'ın 'en çılgın proje'si